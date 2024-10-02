Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Kode Cheat Tamat  GTA San Andreas PC

Rina Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 02 Oktober 2024 |07:08 WIB
Kode Cheat Tamat  GTA San Andreas PC
kode cheat tamat GTA San Andrea PC (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Pilihan kode cheat tamat GTA San Andrea PC bisa Anda coba. Cheat ini ada agar pengalaman Anda ketika bermain jadi lebih mengasyikan.

Terlebih, GTA San Andreas menjadi game terpopuler yang dikembangkan oleh Rockstar North, dan diterbitkan oleh Rockstar Games.

Berikut kode cheat tamat GTA San Andrea pc: 

-Cheat GTA SA PC Gameplay

Mempercepat Waktu: YSOHNUL

Mempercepat Gerakan: SPEEDITUP / PPGWJHT

Memperlambat Gerakan: SLOWITDOWN / LIYOAAY

Cheat Adrenalin: ANOSEONGLASS / MUNASEF

Menghentikan Waktu pada Pukul 00:00 atau 12:00: NIGHTPROWLER / XJVSNAJ

Cheat Waktu Berhenti pada Pukul 21:00: OFVIAC

Kode GTA San Andreas PC Cuaca

Cheat GTA San Andreas Hujan badai: SCOTTISHSUMMER / MGHXYRM / CWJXUOC

Menurunkan Hujan: AUIFRVQS

Membuat Langit Mendung Berawan: ALNSFMZO

Cheat Cuaca Berkabut: CFVFGMJ

Cheat Cuaca Cerah: PLEASANTLYWARM / AFZLLQLL

Membuat Cuaca Jadi Sangat Cerah: TOODAMNHOT / ICIKPYH

Password GTA San Andreas PC Kendaraan

Mobil Balap: VROCKPOKEY / PDNEJOH

Cheat Mobil Balap 2: VPJTQWV

Truk Monster: MONSTERMASH

Tank Rhino: AIWPRTON

Mobil Tanker: AMOMHRER

Mobil Rancher: JQNTDMH

Mobil Romero: WHERESTHEFUNERAL / AQTBCODX

Cheat Mobil Limosin: CELEBRITYSTATUS / KRIJIEBR

Truk Sampah: TRUEGRIME / UBHYZHQ

Pesawat Capung: FLYINGTOSTUNT / URKQSRK

Mobil Golf: RZHSUEW

Cheat Mobil Vortex: KGGGDKP

Mobil Bloodring Banger: OLDSPEEDDEMON / CQZIJMB

Cheat Mobil Dozer: ITSALLBULL / EEGCYXT

Pesawat Tempur (Hydra): JUMPJET

Cheat Helikopter Hunter: OHDUDE

Cheat Jetpack: ROCKETMAN

Cheat ATV: FOURWHEELFUN / AKJJYGLC

Cheat Parasut: AIYPWZQP

 

