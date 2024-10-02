JAKARTA - Pilihan kode cheat tamat GTA San Andrea PC bisa Anda coba. Cheat ini ada agar pengalaman Anda ketika bermain jadi lebih mengasyikan.
Terlebih, GTA San Andreas menjadi game terpopuler yang dikembangkan oleh Rockstar North, dan diterbitkan oleh Rockstar Games.
Berikut kode cheat tamat GTA San Andrea pc:
-Cheat GTA SA PC Gameplay
Mempercepat Waktu: YSOHNUL
Mempercepat Gerakan: SPEEDITUP / PPGWJHT
Memperlambat Gerakan: SLOWITDOWN / LIYOAAY
Cheat Adrenalin: ANOSEONGLASS / MUNASEF
Menghentikan Waktu pada Pukul 00:00 atau 12:00: NIGHTPROWLER / XJVSNAJ
Cheat Waktu Berhenti pada Pukul 21:00: OFVIAC
Kode GTA San Andreas PC Cuaca
Cheat GTA San Andreas Hujan badai: SCOTTISHSUMMER / MGHXYRM / CWJXUOC
Menurunkan Hujan: AUIFRVQS
Membuat Langit Mendung Berawan: ALNSFMZO
Cheat Cuaca Berkabut: CFVFGMJ
Cheat Cuaca Cerah: PLEASANTLYWARM / AFZLLQLL
Membuat Cuaca Jadi Sangat Cerah: TOODAMNHOT / ICIKPYH
Password GTA San Andreas PC Kendaraan
Mobil Balap: VROCKPOKEY / PDNEJOH
Cheat Mobil Balap 2: VPJTQWV
Truk Monster: MONSTERMASH
Tank Rhino: AIWPRTON
Mobil Tanker: AMOMHRER
Mobil Rancher: JQNTDMH
Mobil Romero: WHERESTHEFUNERAL / AQTBCODX
Cheat Mobil Limosin: CELEBRITYSTATUS / KRIJIEBR
Truk Sampah: TRUEGRIME / UBHYZHQ
Pesawat Capung: FLYINGTOSTUNT / URKQSRK
Mobil Golf: RZHSUEW
Cheat Mobil Vortex: KGGGDKP
Mobil Bloodring Banger: OLDSPEEDDEMON / CQZIJMB
Cheat Mobil Dozer: ITSALLBULL / EEGCYXT
Pesawat Tempur (Hydra): JUMPJET
Cheat Helikopter Hunter: OHDUDE
Cheat Jetpack: ROCKETMAN
Cheat ATV: FOURWHEELFUN / AKJJYGLC
Cheat Parasut: AIYPWZQP