HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Penjualan Chery Tembus 1.009 Unit pada GIIAS 2024, tapi Enggan Ungkap Model Terlaris

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 02 Agustus 2024 |10:51 WIB
Penjualan Chery Tembus 1.009 Unit pada GIIAS 2024, tapi Enggan Ungkap Model Terlaris
Chery iCar 03
A
A
A

JAKARTA - PT Chery Sales Indonesia (CS) tercatat menjual 1.009 Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) pada gelaran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024 di ICE BSD, Tangerang. Namun, Chery tidak mengungkapkan model mana yang terlaris.

Head of Brand Department PT Chery Sales Indonesia, Rifkie Setiawan, mengatakan pihaknya sangat bersyukur dan berterima kasih atas pencapaian ini.

"Kami bisa mencatatkan 1.009 SPK pada perhelatan GIIAS 2024, dengan peningkatan yang signifikan hingga 75% dari tahun lalu pada GIIAS 2023," ujar Rifkie dalam keterangannya, Jumat (2/8/2024). 

Ia menjelaskan, pencapaian ini sebagai bukti inovasi strategi yang dirancang sesuai kebutuhan konsumen. 

"Ini menjadi motivasi kami untuk terus berkembang mengikuti tren pasar Indonesia. Pencapaian luar biasa ini juga didukung oleh semakin banyaknya dealer yang sudah beroperasi serta ketersediaan terhadap layanan suku cadang,” ujar Rifkie.

Pada GIIAS 2024, Chery memamerkan model dari Tiggo Series dan Omoda Series. Kedua model tersebut disebut mengalami peningkatan signifikan dari segi penjualan dibandingkan GIIAS sebelumnya. Namun, tidak dirincikan berapa jumlahnya. 

 

