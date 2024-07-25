Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Ramai Mobil SUV Mengaspal di GIIAS 2024, Ban Baru Ikutan Meluncur

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 25 Juli 2024 |20:13 WIB
Ramai Mobil SUV Mengaspal di GIIAS 2024, Ban Baru Ikutan Meluncur
Ramai mobil SUV resmi mengaspal di GIIAS 2024, ban ikutan meluncur (Ilustrasi)
TANGERANG – Pada gelaran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024, sejumlah mobil SUV resmi mengaspal. Mobil SUV merupakan segmen yang laris di pasar Indonesia.

Berdasarkan catatan, sejumlah mobil SUV yang meluncur di GIIAS 2024 di antaranya Mazda CX-60 Pro, Mitsubishi New Pajero Sport, Hyundai All New Kona Electric, dan GWM merilis GWM Tank 300 HEV.

Selain itu, Honda memajang e:N1, Suzuki menghadirkan Grand Vitara, KIA dengan KIA Seltos Facelift.

Tak ketinggalan brand baru asal China, yakni BAIC meluncurkan dua model SUV, yaitu BJ-40 dan X-55 II, dan Jetour memperkenalkan Jetour Dashing dan X70 Plus.

Terkait hal ini, Bridgestone Indonesia juga memperkenalkan Dueler A/T002, ban untuk segmen all-terrain atau on-off road yang lazim digunakan oleh kendaraan berjenis SUV maupun pick-up double cabin.

“Segmen SUV identik dengan kendaraan-kendaraan tangguh yang mampu menjelajah segala medan dan tentunya membutuhkan ban all-terrain yang tangguh dan dapat diandalkan. Dueler A/T002 hadir untuk memenuhi kebutuhan konsumen tersebut,” ujar Marketing Director Bridgestone Tire Indonesia, Masaki Abe, di arena GIIAS 2024, ICE BSD, Tangerang.

 

Halaman:
1 2
      
