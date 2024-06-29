Telkomsel Rilis ‘Sehati Semati’, Serial Lima Sahabat Terjebak di Permainan Papan

JAKARTA – Telkomsel melalui platform video-on-demand sekaligus content producer MAXstream Studios merilis serial orisinal terbaru dengan genre thriller drama berjudul "Sehati Semati". Serial yang digarap berkolaborasi dengan Sinemaku Pictures itu tayang mulai 28 Juni 2024.

Serial orisinal menegangkan ini menghadirkan kisah tentang lima sahabat yang terjebak dalam sebuah permainan papan (gameboard) kuno yang misterius bernama SURRA. Kelimanya mendapat teror yang mengancam nyawa dan terjebak dalam dunia parallel.

Serial ‘Sehati Semati’ dibintangi oleh para aktor muda berbakat seperti Yasamin Jasem yang memerankan Sinta, Megan Domani sebagai Sheila, Abun Sungkar sebagai Tio, Dianda Sabrina sebagai Fina, Ciccio Manassero sebagai Rega, dan Ashira Zamita sebagai Acel.

Serial ini juga menampilkan penampilan dari aktor dan aktris berpengalaman seperti Imelda Therinne, Johan Morgan, Tegar Satrya, dan Bizael Tanasale.

Disutradarai Yusuf Jacka Ardana, serial ini diharapkan mampu memberikan nuansa baru dalam dunia drama thriller di Indonesia.

Sementara itu, untuk memastikan kualitas tinggi dari setiap aspek produksinya, serial ‘Sehati Semati’ di produseri oleh Yahni Damayanti, Prilly Latuconsina, dan Umay Shahab.

“Kolaborasi dengan Sinemaku Pictures dalam serial ‘Sehati Semati’ merupakan bukti nyata dari semangat Telkomsel yang selaras dengan semangat Indonesia dalam menggerakan kemajuan industri perfilman dan kreatif Tanah Air dengan terus memberikan ruang berkarya bagi para sineas muda," kata Vice President Digital Lifestyle Telkomsel, Nirwan Lesmana, dalam keterangannya.

Pihaknya meyakini serial ini akan menjadi salah satu tontonan favorit yang mampu menghadirkan pengalaman menonton yang berbeda dan menarik bagi para pelanggan dan masyarakat.