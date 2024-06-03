Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Biznet Hadirkan Bandwidth Lebih Besar dan Harga Terjangkau di Kota Batam

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 03 Juni 2024 |19:32 WIB
Biznet Hadirkan <i>Bandwidth</i> Lebih Besar dan Harga Terjangkau di Kota Batam
Biznet hadirkan bandwidth lebih besar dan harga terjangkau di Kota Batam. (Foto: dok Biznet)
A
A
A

BATAM (KEPULAUAN RIAU) – Biznet sebagai perusahaan infrastruktur digital di Indonesia terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan layanan Internet terbaik kepada seluruh pelanggan. Pada Juni 2024, Biznet menghadirkan dua promo spesial sebagai berikut:

1. Penurunan harga layanan Biznet Home khusus di Kota Batam sebesar 30%

2. Khusus Juni, Biznet melakukan penambahan kecepatan bandwidth sebesar 100 Mbps untuk seluruh layanan Biznet Home

“Kota Batam telah berkembang menjadi salah satu pusat kegiatan industri dan pariwisata, dengan jarak yang sangat dekat dengan Singapura, hanya berjarak sekitar 20 km atau memakan waktu sekitar 50 menit apabila menggunakan jalur laut, menuntut Batam juga tidak boleh tertinggal dalam sektor digitalisasi," ujar President Director Biznet Adi Kusma.

Ia menambahkan, Biznet yang telah hadir di kota ini sejak 2016 memiliki tekad yang kuat untuk mendukung akselerasi digital di Batam dengan meningkatkan kapasitas bandwidth yang lebih besar serta harga yang sangat terjangkau, sehingga dapat menjadi solusi masyarakat dalam beraktivitas digital khususnya di Batam.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/298/3189699//peluncuran_ready_to_cook_series_di_ranch_market_palazzo_plaza_senayan-1tQK_large.jpg
Rayakan Libur Nataru bersama Ready to Cook Series dari Meat and Livestock Australia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/11/3189466//langkah_penting_hindari_denda_pajak_kendaraan-g8zm_large.jpg
7 Langkah Penting untuk Hindari Denda Pajak Kendaraan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/391/3189461//soundrenaline_palembang_the_lantis-hZT8_large.jpg
Soundrenaline Sana Sini Palembang 2025 Gaet Lebih dari 3.300 Pengunjung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/340/3189312//wagubsu_surya-8gPM_large.jpeg
Pemprov Sumut Hadirkan Fast Track Young Preneur 2025, Dukung 1.700 Pelaku UMKM Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/11/3189265//birthday_sale-N5MV_large.jpeg
Puncak 12.12 Birthday Sale, Perayaan 10 Tahun Shopee Banjir Promo Spesial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/11/3189235//promo_aplikasi_shopeepay_1212-weFQ_large.jpg
Catat Sekarang! 4 Promo ShopeePay Wajib Diserbu di Tanggal Kembar
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement