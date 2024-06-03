Biznet Hadirkan Bandwidth Lebih Besar dan Harga Terjangkau di Kota Batam

Biznet hadirkan bandwidth lebih besar dan harga terjangkau di Kota Batam. (Foto: dok Biznet)

BATAM (KEPULAUAN RIAU) – Biznet sebagai perusahaan infrastruktur digital di Indonesia terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan layanan Internet terbaik kepada seluruh pelanggan. Pada Juni 2024, Biznet menghadirkan dua promo spesial sebagai berikut:

1. Penurunan harga layanan Biznet Home khusus di Kota Batam sebesar 30%

2. Khusus Juni, Biznet melakukan penambahan kecepatan bandwidth sebesar 100 Mbps untuk seluruh layanan Biznet Home

“Kota Batam telah berkembang menjadi salah satu pusat kegiatan industri dan pariwisata, dengan jarak yang sangat dekat dengan Singapura, hanya berjarak sekitar 20 km atau memakan waktu sekitar 50 menit apabila menggunakan jalur laut, menuntut Batam juga tidak boleh tertinggal dalam sektor digitalisasi," ujar President Director Biznet Adi Kusma.

Ia menambahkan, Biznet yang telah hadir di kota ini sejak 2016 memiliki tekad yang kuat untuk mendukung akselerasi digital di Batam dengan meningkatkan kapasitas bandwidth yang lebih besar serta harga yang sangat terjangkau, sehingga dapat menjadi solusi masyarakat dalam beraktivitas digital khususnya di Batam.