Manjakan Konsumen Motor Listrik, Bengkel AHASS Hadirkan Layanan Service Special

DENPASAR – PT Astra Honda Motor (AHM) terus berupaya memanjakan konsumennya dengan pelayanan maksimal. Bersama jaringan main dealernya, AHM berkomitmen untuk menghadirkan layanan service terbaik bagi para pengguna motor listrik Honda EM1 e:.

Berupaya menghadirkan pengalaman merawat sepeda motor listrik yang spesial, AHM memiliki teknisi khusus sepeda motor listrik yang telah tersertifikasi, sehingga konsumen tetap merasa aman dan nyaman ketika melakukan service sepeda motor listrik pada jaringan bengkel resmi Astra Honda Authorizes Service Station (AHASS) EV yang tersebar di wilayah Indonesia.

Khusus di Pulau Bali, dalam perawatan sepeda motor listrik, AHM dan main dealer Astra Motor Bali telah menyiapkan berbagai layanan purna jugal lengkap yang dapat memberikan ketenangan dan kenyamanan berkendara dengan motor listrik Honda EM1 e:. Selain menyiapkan teknisi khusus untuk sepeda motor listrik, layanan fast track di area service juga menawarkan pelayanan optimal tanpa perlu menunggu lama untuk merawat Honda EM1 e:. Peralatan yang digunakan dalam melakukan perawatan sepeda listrik Honda pun berbeda, setiap alat akan dilapisi karet untuk menghindari bahaya aliran arus listrik.

Sebagai bentuk keamanan bagi teknisi lain, maka saat sedang dilakukan pengerjaan service, sepeda motor listrik Honda diberi tanda untuk mendapat penanganan khusus. Konsumen pun dapat melihat sepeda motor listrik kesayangannya ditangani langsung oleh teknisi khusus yang berciri menggunakan lencana low voltage di lengan bajunya dan disebut teknisi EV.

Konsumen Honda pun semakin dimanjakan dengan tersedianya ekosistem kendaraan listrik Honda yang lengkap dari penjualan hingga purna jual. Untuk melayani konsumen secara spesial di dealer Honda, telah hadir gerai berlogo e: Shop. Di Bali, dealer Honda e: Shop dapat dijumpai di Astra Motor Bali yang terletak di Jl. Cokroaminoto no 80, Kota Denpasar, Bali.

Di dealer ini, sudut informasi seputar sepeda motor listrik Honda hadir melalui area e: corner. Pada area ini, konsumen dapat mengakses informasi sepeda motor listrik Honda secara lengkap. Honda EM1 e:, dan pengisian daya melalui Honda Power Pack charger e:, dapat dilihat lebih dekat di sini. Informasi lengkap tentang ekosistem sepeda motor listrik Honda dapat diakses dengan mudah untuk memberikan wawasan kepada konsumen secara utuh. Pendampingan yang diberikan oleh Honda EV Specialist (HES) memudahkan konsumen dalam menggali informasi seputar sepeda motor listrik Honda.

"Dengan hadirnya sepeda motor listrik Honda EM1 e:, tentu kami Main Dealer dan jaringan bersama PT. AHM siap menyediakan fasilitas dan layanan e:shop bagi konsumen kami. Hal ini juga sebagai komitmen kami terhadap suatu produk yang bertujuan memberikan kenyamanan dan keamanan dari awal pembelian hingga penggunaan Honda EM1 e:", ungkap Kepala Wilayah Astra Motor Bali, Yohanes Kurniawan.