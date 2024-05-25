Siap Kuasai Eropa, Bus Listrik BYD Jadi Transportasi Andalan di London



JAKARTA - Raksasa otomotif asal China, BYD (Build Your Dream), menunjukkan tajinya di pasar Eropa dengan memasarkan sejumlah mobil listrik. Kini, mereka siap menguasai pasar Eropa yang diawali dengan menjadikan bus listrik sebagai transportasi umum di London, Inggris.

Melansir Carnewschina, Sabtu (25/5/2024), bus listrik BYD dioperasikan Go-Ahead Group yang mengoperasikan setengah dari Transport for London (TfL). Kabarnya, mereka telah memesan 100 unit bus listrik tingkat yang akan digunakan untuk sebagai transportasi umum di London.

Dikutip dari The Sunday Times, kabarnya perusahaan tersebut mengeluarkan biaya sebesar 400.000 poundsterling (Rp8,1 miliar) untuk setiap bus. Harga tersebut lebih murah sekitar Rp2 miliar dibandingkan kompetitor lokal asal Inggris.

BYD sebelumnya bermitra dengan produser Inggris, Alexander Dennis, dan tahun lalu merayakan pengiriman busnya yang ke-1.500 di Inggris. Namun, kemitraan tersebut kemudian putus dan kedua mitra melakukannya sendiri, setelah mengirimkan lebih dari 1,800 unit.

BYD menekankan, 34 persen komponen yang digunakan dalam BD11 bersumber dari Eropa.