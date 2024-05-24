Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Pengguna Truecaller Bisa Jawab Telepon Pakai Suara AI 

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 24 Mei 2024 |15:34 WIB
Pengguna Truecaller Bisa Jawab Telepon Pakai Suara AI 
Truecaller (Livemint)
A
A
A

JAKARTA - Truecaller meluncurkan fitur "suara pribadi" baru yang didukung artifical intelligence (AI). Hal ini memungkinkan penggunanya membuat suara versi digital dari suara mereka sendiri. 


Melansir Livemint, Jumat (24/5/2024), suara ini dapat digunakan untuk menyapa pengguna dan mengidentifikasi tujuan panggilan mereka. Fitur baru ini, yang merupakan bagian dari asisten AI Truecaller, didukung teknologi ucapan AI Azure dari Microsoft.


Asisten AI Truecaller telah menjadi bagian dari aplikasi selama beberapa waktu. Itu dapat menangani tugas-tugas seperti menjawab dan menyaring panggilan, menerima pesan, membalas atas nama pengguna dan merekam percakapan. 

Namun, dengan fitur baru ini, Truecaller akan memungkinkan pengguna menjawab panggilan mereka dengan suara 'asli', bukan dengan suara yang terdengar sintetis oleh asisten digital.


Truecaller mengatakan, fitur baru ini akan menciptakan pengalaman yang lebih menarik bagi penelepon saat berinteraksi dengan asisten virtual. Untuk menggunakan fitur ini, pengguna harus merekam suaranya selama beberapa detik saat asisten AI sudah diatur.


Pengguna juga bisa mengubah template ucapan penelepon, selama masih jelas bahwa panggilan tersebut dijawab oleh suara pengguna versi 'digital'. 

Selain itu, Microsoft Azure sudah memberi tanda air pada suara pribadi untuk mencegah potensi penyalahgunaan audio.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/54/3159520/mira_murati-DGhn_large.jpg
Zuckerberg Gigit Jari! Mira Murati Tolak Tawaran Rp16 Triliun untuk Gabung Meta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/07/56/3120341/mahasiswa_pro_palestina_demo-HgE8_large.jpg
AS Gunakan AI Cabut Visa Mahasiswa yang Dianggap Dukung Hamas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/20/54/3115795/internet_baik-YhoW_large.jpg
AI Bukan Ancaman, Telkomsel Siap Realisasikan Target Komdigi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/22/56/3097767/alat_pengelolaan_hutan_berbasis_ai_ciptaan_ub_diklaim_mampu_mitigasi_kebakaran_dan_banjir-lpeJ_large.jpg
Alat Pengelolaan Hutan Berbasis AI Buatan UB Diklaim Mampu Mitigasi Kebakaran hingga Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/14/56/3062978/italia_uji_coba_ai_jadi_asisten_guru_di_sekolah-VOdS_large.jpg
Italia Uji Coba AI Jadi Asisten Guru di Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/29/57/3027739/micosoft-Z1lp_large.jpg
Kesepakatan AI antara Microsoft-OpenAI dan Google-Samsung Diawasi Uni Eropa, Kenapa?
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement