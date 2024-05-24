Pengguna Truecaller Bisa Jawab Telepon Pakai Suara AI

JAKARTA - Truecaller meluncurkan fitur "suara pribadi" baru yang didukung artifical intelligence (AI). Hal ini memungkinkan penggunanya membuat suara versi digital dari suara mereka sendiri.



Melansir Livemint, Jumat (24/5/2024), suara ini dapat digunakan untuk menyapa pengguna dan mengidentifikasi tujuan panggilan mereka. Fitur baru ini, yang merupakan bagian dari asisten AI Truecaller, didukung teknologi ucapan AI Azure dari Microsoft.



Asisten AI Truecaller telah menjadi bagian dari aplikasi selama beberapa waktu. Itu dapat menangani tugas-tugas seperti menjawab dan menyaring panggilan, menerima pesan, membalas atas nama pengguna dan merekam percakapan.

Namun, dengan fitur baru ini, Truecaller akan memungkinkan pengguna menjawab panggilan mereka dengan suara 'asli', bukan dengan suara yang terdengar sintetis oleh asisten digital.



Truecaller mengatakan, fitur baru ini akan menciptakan pengalaman yang lebih menarik bagi penelepon saat berinteraksi dengan asisten virtual. Untuk menggunakan fitur ini, pengguna harus merekam suaranya selama beberapa detik saat asisten AI sudah diatur.



Pengguna juga bisa mengubah template ucapan penelepon, selama masih jelas bahwa panggilan tersebut dijawab oleh suara pengguna versi 'digital'.

Selain itu, Microsoft Azure sudah memberi tanda air pada suara pribadi untuk mencegah potensi penyalahgunaan audio.