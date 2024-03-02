Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Rusia Ungkap Kebocoran Udara di ISS Terus Membesar

Tangguh Yudha , Jurnalis-Sabtu, 02 Maret 2024 |11:44 WIB
Rusia Ungkap Kebocoran Udara di ISS Terus Membesar
Stasiun Luar Angkasa/ISS. (Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Badan Antariksa Rusia, Roscosmos mengungkapkan kondisi Stasiun Luar Angkasa Internasional (ISS) sedang tidak baik-baik saja. Mereka menyebut ada kebocoran udara di sana.


Roscosmos menyatakan ini adalah masalah yang berulang kali terjadi. Namun, mereka menekankan masalah kebocoran udara yang terjadi tidak berpotensi menimbulkan ancaman bagi astronot.


"Memang benar, para spesialis mendeteksi kebocoran udara di ISS. Tidak ada ancaman terhadap awak kapal atau stasiun itu sendiri,” kata Roscosmos seperti dikutip dari Business Insider, Sabtu (2/3/2024).


Menurut Manajer Program ISS NASA, Joel Montalbano, ada kebocoran di modul pendukung kehidupan Zvezda Rusia ISS. Ia memaparkan, kebocorannya kecil, tapi terus bertambah.


Pejabat Roscosmos menjelaskan, kru Rusia secara teratur bekerja untuk mengidentifikasi dan memperbaiki potensi kebocoran di ISS. Saat ini masalah sudah dalam tahap perbaikan sementara.


"Ada area di ujung iSS yang kami lihat mengalami kebocoran. Ada kebocoran kecil. Kami melihat peningkatan kebocoran sekitar seminggu sebelum peluncuran dan docking Progress baru-baru ini," ujarnya.


Diketahui, NASA dan Roscosmos sebenarnya telah menemukan kebocoran udara di ISS pada Agustus 2020. Kebocoran itu terjadi di modul yang sama, yang menyediakan dukungan kehidupan penting seperti oksigen dan air.

 

