HOME OTOTEKNO TECHNO

Rilis Global, Spek OnePlus 12 Ungguli Galaxy S24 dengan Harga Lebih Murah

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 24 Januari 2024 |12:06 WIB
Rilis Global, <i>Spek</i> OnePlus 12 Ungguli Galaxy S24 dengan Harga Lebih Murah
OnePlus 12.
A
A
A

JAKARTA OnePlus yang telah menarik banyak perhatian dengan ponsel-ponsel kelas premiumnya meluncurkan perdana OnePlus 12 secara internasional pekan ini. Ponsel flagship ini sebenarnya telah debut pada Desember 2023 dan dijual eksklusif di pasar China, sebelum mulai dibawa untuk peminat internasional.

Dipasarkan dengan harga USD800 hingga USD900 (sekira Rp12,5 juta-Rp14 juta) OnePlus 12 dibandingkan dengan Samsung Galaxy S24 yang memiliki tingkat harga serupa. Yang mengejutkan adalah OnePlus 12 ternyata memiliki spesifikasi yang lebih baik dibandingkan Galaxy S24, menurut XDA.

OnePlus 12 mengusung chipset Snapdragon 8 Gen 3, tetapi menawarkan RAM pilihan RAM 12 GB dan 16 GB, yang lebih besar dibandingkan dengan Galaxy S24. OnePlus 12 menawarkan pilihan penyimpanan 256 GB dan 512 GB.

Dari segi desain OnePlus 12 hadir dengan modul kamera berbentuk bundar dan bingkai aluminium. Bagian belakang ponsel ini dilapisi Gorilla Glass 5, sementara bagian depannya terdapat layar 6.8-inch OLED dengan resolusi 3168 X 1440, yang memiliki keterangan hingga 1.600 nit. Anti debu dan air ponsel ini menggunakan IP65 rating.

Halaman:
1 2 3
      
