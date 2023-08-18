Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Pengguna Twitter/X akan Diwajibkan Verifikasi Data Diri Lewat KTP dan Foto Selfie, Bahayakah?

Saliki Dwi Saputra , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |08:28 WIB
Pengguna Twitter/X akan Diwajibkan Verifikasi Data Diri Lewat KTP dan Foto Selfie, Bahayakah?
Twitter akan wajibkan verifikasi ID pengguna (Foto: Istimewa)
JAKARTA - Pengguna Twitter atau yang sekarang dikenal dengan X diwajibkan untuk memverifikasi data diri mereka dalam beberapa bulan ke depan usai maraknya kasus penipuan identitas yang menghambat akun berbayar mereka. Namun apakah data diri penggunanya bisa aman? 

Dikutip dari Engadget, Jumat (18/8/2023), platform milik Elon Musk itu sedang mengerjakan fitur verifikasi tambahan yang mewajibkan penggunannya mengunggah KTP atau kartu identas lain, lengkap dengan foto selfie.

Kabar itu diungkap oleh peneliti aplikasi, Nima Owji. Dalam akun X pribadinya, dia sebelumnya telah menemukan tombol 'Verifikasi ID' di laman profil X awal bulan ini.

Kini, Owji mendapatkan pesan dalam aplikas dan menjelaskan cara kerjanya, yang kemungkinan akan dirilis ke banyak pengguna X dalam waktu dekat.

"Verifikasi akun Anda dengan memberikan identitas resmi, ini biasanya memakan waktu sekitar 5 menit." jelas Owji. 

