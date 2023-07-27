Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Tampang Vespa GTV 300 yang Baru Meluncur, Harga Tembus Rp101,5 Juta

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |11:35 WIB
Vespa GTV 300 (Foto: ist)
JAKARTA - Akhirnya Vespa GTV 300 terbaru sampai juga ke wilayah Asia Tenggara. Tepatnya di Vietnam dimana skutik Italia itu hadir dengan dua pilihan warna menarik yakni Sabbia Beige dan Titanio Gray.

Kedua skutik tersebut dijual dengan harga yang menarik yakni VND159 juta atau sekitar Rp101,5 juta. Tentunya harga tersebut tidak terlalu mahal jika dibandingkan dengan nama besar Vespa GTV, sejarah, dan fitur-fitur yang berlimpah.

Sejatinya penampakan baru Vespa GTV 300 tersebut sudah pernah terlihat di ajang EICMA 2022 di Milan, Italia. Hanya saja baru sekarang skutik tersebut sudah diproduksi massal untuk wilayah Asia Tenggara.

 BACA JUGA:

Vespa GTV 300

Dibanding Vespa GTV yang ada saat ini di Vietnam dan Indonesia, Vespa GTV 300 baru mengalami peningkatan dari segi desain. Meski tetap mempertahankan desain retro khas Vespa, skutik gambot ini memiliki lekuk-lekuk desain yang sangat aerodinamis.

Panel indikator di Vespa GTV 300 kini juga jauh lebih modern. Tidak ada lagi speedometer analog yang digantikan dengan panel digital.

windscreen juga hadir dengan bentuk baru. Kini windscreen menggunakan material yang sama dengan bodi Vespa GTV 300 baru.

Lampu khas Vespa GTV juga kini hadir dengan teknologi LED sehingga memberikan penerangan yang jauh lebih baik.

Di bagian tengah celemek depan, desain dasi menampilkan celah samping yang sporty dan lis orange di ventilasi udara. Roda 5-spoke juga disegarkan, dicat hitam matte dengan stempel bergaris oranye.

Ciri lain dari Vespa GTV 2023 adalah jok motor tunggal yang terlihat seperti mobil balap. Dari segi kenyamanan dan fungsionalitas, skutik ini dilengkapi smart key Smartkey, sistem koneksi ke ponsel, dan port USB yang dapat mengisi daya perangkat elektronik.

Sementara untuk spesifikasi teknis, Vespa GTV 300 baru masih dibekali mesin 300 HPE, silinder tunggal, kapasitas 278,3 cc, injeksi bahan bakar elektronik, berpendingin cairan. Mesin itu bisa menggelontorkan tenaga sebesar 23,8 daya kuda dan torsi 26 Nm.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita ototekno lainnya
