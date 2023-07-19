Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Viral Muncul UFO di Gunung Bromo Terekam Kamera Handphone

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |06:07 WIB
Viral Muncul UFO di Gunung Bromo Terekam Kamera Handphone
Penampakan UFO di Gunung Bromo. (Foto: Twitter)
A
A
A

UFO memang dikenal sebagai pesawat luar angkasa alien, meskipun pada kenyatannya julukan UFO digunakan pada benda terbang yang belum bisa diidetifikasikan. Biasanya, UFO memang kerap diberitakan di luar negeri tapi sebenarnya ada juga loh peristiwa ini di dalam negeri.

Nah, momen tersebut pun terekam kamera oleh seorang pendaki Gunung Bromo saat berwisata. Momen misterius itu diunggah oleh aku Twitter @kabarufo. Dalam unggahan tersebut, pemotret mengaku melihat fenomena UFO di langit Gunung Bromo, tepatnya di wilayah Bukit Teletubbies. Peristiwa diketahui terjadi pada 10 Juli 2023 jam 9.30 pagi.

"Saya baru sadar ada objek aneh itu, setelah mengecek hasil foto," tulis perekam foto.

Ufo Bromo

Pemilik akun Twitter @kabarufo pun menampilkan kolase tiga foto. Masing-masing foto tampil dengan kondisi yang berbeda. Di salah satu foto, yang dalam keadaan normal, memang tidak akan terlihat fenomena yang aneh.

Hanya saja di salah satu foto yang telah mengalami pembesaran atau zoom beberapa kali, baru terlihat ada benda asing yang tampak terbang di atas bukit. "Dipotret oleh Yoned dengan menggunakan ponsel Samsung Galaxy A9," deskripsi perekam foto UFO tersebut.

Unggahan tersebut sontak bikin netizen yang ada di Twitter heboh. Banyak dari mereka yang bercanda ada UFO yang nekat nongol di kondisi yang cerah.

"Misteri di Bukit Teletubbies," tulis akun @McPepe_AI.

"Wong-wong iki aneh. Di situ kan tempat wisata, siapa saja boleh datang. Itu lagi pada wisata," tulis akun Twitter @ApriantoDhany.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/08/57/3111858/samsung_galaxy_s25-RwqJ_large.jpg
Viral Perbandingan Fitur Penghapus Objek Samsung Vs iPhone
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/01/57/3109754/viral-R8bP_large.jpg
Viral Google Tampilkan Nilai Tukar 1 Dolar AS Senilai Rp8.170
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/28/57/3099460/cctv-WP5T_large.jpg
Viral CCTV Pemkot Semarang Tampilkan Aktivitas dalam Kamar Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/338/3067352/asn_bekasi_viral_larang_umat_kristen_ibadah_minta_maaf-OlqP_large.jpg
ASN Bekasi yang Viral Larang Umat Kristen Ibadah Minta Maaf, Bakal Disanksi Tegas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/23/337/3053342/unggahan_ketua_dprd_kabupaten_lebak-DZdP_large.jpg
Profil M. Agil Zulfikar, Ketua DPRD Lebak yang Unggah Garuda Biru Bertulis Indonesia Baik-Baik Saja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/21/612/3024183/petugas_damkar-sfMB_large.jpg
Viral Bocah SD Minta Bantuan Damkar untuk Ambil Rapot di Sekolah
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement