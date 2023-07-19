Viral Muncul UFO di Gunung Bromo Terekam Kamera Handphone

UFO memang dikenal sebagai pesawat luar angkasa alien, meskipun pada kenyatannya julukan UFO digunakan pada benda terbang yang belum bisa diidetifikasikan. Biasanya, UFO memang kerap diberitakan di luar negeri tapi sebenarnya ada juga loh peristiwa ini di dalam negeri.

Nah, momen tersebut pun terekam kamera oleh seorang pendaki Gunung Bromo saat berwisata. Momen misterius itu diunggah oleh aku Twitter @kabarufo. Dalam unggahan tersebut, pemotret mengaku melihat fenomena UFO di langit Gunung Bromo, tepatnya di wilayah Bukit Teletubbies. Peristiwa diketahui terjadi pada 10 Juli 2023 jam 9.30 pagi.

"Saya baru sadar ada objek aneh itu, setelah mengecek hasil foto," tulis perekam foto.

BACA JUGA: Cara nonton Yandex di Google Chrome

Pemilik akun Twitter @kabarufo pun menampilkan kolase tiga foto. Masing-masing foto tampil dengan kondisi yang berbeda. Di salah satu foto, yang dalam keadaan normal, memang tidak akan terlihat fenomena yang aneh.

Hanya saja di salah satu foto yang telah mengalami pembesaran atau zoom beberapa kali, baru terlihat ada benda asing yang tampak terbang di atas bukit. "Dipotret oleh Yoned dengan menggunakan ponsel Samsung Galaxy A9," deskripsi perekam foto UFO tersebut.

Unggahan tersebut sontak bikin netizen yang ada di Twitter heboh. Banyak dari mereka yang bercanda ada UFO yang nekat nongol di kondisi yang cerah.

"Misteri di Bukit Teletubbies," tulis akun @McPepe_AI.

"Wong-wong iki aneh. Di situ kan tempat wisata, siapa saja boleh datang. Itu lagi pada wisata," tulis akun Twitter @ApriantoDhany.