Games+ Arcade Resmi Dirilis, Hadirkan Pengalaman Game Center Digital dengan Konsep "Banyak Gamenya, Banyak Hadiahnya"

JAKARTA - Games+ (PT. ESPORT STAR INDONESIA) telah resmi merilis aplikasi Games+ Arcade, sebuah aplikasi hiburan digital terbaru yang menghadirkan berbagai permainan arcade seru dengan konsep game center digital. Aplikasi ini dirancang untuk memberikan pengalaman bermain game yang lebih imersif, menyenangkan dan memuaskan serta dapat dinikmati oleh pemain dari segala usia.

Aplikasi Games+ Arcade mengusung konsep game center digital dengan mengintegrasikan gameplay yang mudah, cepat dan didukung dengan visual yang menawan. Pengguna dapat menikmati berbagai game arcade klasik dan mendapatkan berbagai macam hadiah menarik. Games+ Arcade menghadirkan lebih dari 40 games, mulai dari game casual, puzzle, action dan lain-lain. Setelah memainkan games, pengguna akan mendapatkan tiket untuk dikumpulkan sebanyak-banyaknya yang nantinya akan ditukarkan dengan berbagai voucher hadiah, mulai dari voucher belanja, liburan hingga investasi emas dari berbagai tenant terpercaya seperti Tokopedia, Shopee, Alfamart, Traveloka, Laku Emas hingga Steam.

“Peluncuran aplikasi Games+ Arcade ini adalah bagian dari komitmen PT. ESPORT STAR INDONESIA untuk terus memajukan industri game digital di Indonesia. Dengan menawarkan konsep inovatif game center digital, kami percaya aplikasi ini akan diterima dengan antusias oleh pasar Indonesia,” ungkap Nielson Tanaya, Event Management Department Head, MNC Games (PT. ESPORT STAR INDONESIA).

Games+ Arcade kini sudah tersedia di Play Store dan akan segera hadir di App Store. Games+ Arcade juga dapat dimainkan melalui RCTI+ SuperApp.

Pilih dan main Gamenya, Kumpulkan tiket sebanyak-banyaknya, dan Redeem hadiah yang kamu mau! Tunggu apalagi? Download sekarang juga!

Download Games+ Arcade di Play Store: https://bit.ly/GArcade_Download

(Rahman Asmardika)