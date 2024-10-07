Hadir di Pameran Kustomfest 2024, Sandiaga Uno: Pemerintah Siap Dukung Industri Motor Kustom

BANTUL - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno menyatakan bahwa pemerintah siap memberikan dukungannya terhadap industri kreatif dibidang otomotif khususnya motor kustom. Hal ini ia sampaikan saat menghadiri pameran Kustomfest 2024 yang diadakan di Jogja Expo Center (JEC) Banguntapan, Bantul, Minggu (06/10/2024).

"Berbagai negara telah hadir, tadi saya bertemu dengan Jepang, Singapura, Malaysia dan Thailand. Setelah 13 tahun ini sudah menjadi event yang menjadi referensi bagi dunia kustom. Kami di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sangat mendorong event-event ini karena mendatangkan wisatawan mancanegara yang berkualitas," ujarnya.

Sandiaga menyebut pihaknya melalui Kemenparekraf akan mendukung event ini dengan cara ikut mempromosikannya kepada masyarakat. Termasuk mempromosikan beberapa pelaku ekonomi kreatif sehingga bisa dikenal lebih luas.

"Kita juga sudah menugaskan Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif untuk berkolaborasi dengan Kustomfest, apa yang diperlukan seperti hak kekayaan intelektual, kita kebetulan ada fasilitasnya," ucapnya.

Selain itu, Kemenparekraf juga akan memberikan fasilitas perizinan UMKM, serta memberikan ruang dalam acara internasional sehingga para pelaku industri motor kustom bisa ikut tampil dalam event-event besar di luar negeri.

"Kita dorong supaya mereka bisa tampil juga di festival-festival luar negeri untuk mengenalkan Yogyakarta dan Kustomfest," paparnya.

(Khafid Mardiyansyah)