Bos Jalan Tol Borong 100 Mobil Listrik Senilai Rp30 Miliar untuk Karyawan

TANGERANG - Mobil listrik menjadi sorotan utama pada pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024, di ICE BSD City, Tangerang. Ini sejalan dengan tujuan pemerintah untuk percepatan penggunaan kendaraan listrik demi mencapai netralitas karbon pada 2060.

Pengusaha jalan tol, Josuf Hamka, yang sudah merasakan manfaat mobil listrik, pun ketagihan. Bahkan, di tengah kunjungannya ke GIAS 2024, ia menyempatkan untuk memboyong 100 unit mobil listrik, yang terdiri dari dua model,.

Jusuf Hamka mengungkapkan mobil listrik ini akan kembali digunakan untuk operasional perusahaan. Ini sama seperti yang dilakukannya ketika memboyong puluhan unit Air EV untuk aktivitas karyawannya.

Mobil itu akan digunakna untuk manajer, asmen (asistem manajer), sama senior officer. "Supaya mulai kita bikin Jakarta yang semua kita tahu, masyarakatnya terkena ISPA (Inspeksi Saluran pernapasan Akut), kita harus bersihin," kata Jusuf Hamka kepada wartawan di arena GIIAS 2024, Rabu (24/7/2024).

Saat melakukan prosesi pemesanan, Jusuf Hamka ditemani Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Bahkan, ia mengungkapkan nilai yang harus dibayar sang pengusaha untuk pembelian seluruh unit mobil listrik tersebut. "Ini Rp30 miliar, itu boleh diumumin. Jadi sekali beli Rp30 miliar ya 100 unit, ini yang terbesar," kata Airlangga.

Mobil listrik yang dibeli dibekali dengan baterai lithium ferro phosphate berkapasitas 50,6 kWh yang diklaim dapat menempuh 460 km. Mobil ini dibekali dinamo bertenaga 136 PS dan torsi puncak 200 Nm. Ada juga model Long Range baterainya berkapasitas 31,9 kWh dengan jarak tempuh 333 km, sedangkan Premium Range menggendong baterai sebesar 37,9 kWh dengan daya jelajah 410 km.



(Erha Aprili Ramadhoni)