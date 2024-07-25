Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Bos Jalan Tol Borong 100 Mobil Listrik Senilai Rp30 Miliar untuk Karyawan

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Kamis, 25 Juli 2024 |18:44 WIB
Bos Jalan Tol Borong 100 Mobil Listrik Senilai Rp30 Miliar untuk Karyawan
A
A
A

TANGERANG - Mobil listrik menjadi sorotan utama pada pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024, di ICE BSD City, Tangerang. Ini sejalan dengan tujuan pemerintah untuk percepatan penggunaan kendaraan listrik demi mencapai netralitas karbon pada 2060.

Pengusaha jalan tol, Josuf Hamka, yang sudah merasakan manfaat mobil listrik, pun ketagihan. Bahkan, di tengah kunjungannya ke GIAS 2024, ia menyempatkan untuk memboyong 100 unit mobil listrik, yang terdiri dari dua model,.

Jusuf Hamka mengungkapkan mobil listrik ini akan kembali digunakan untuk operasional perusahaan. Ini sama seperti yang dilakukannya ketika memboyong puluhan unit Air EV untuk aktivitas karyawannya.

Mobil itu akan digunakna untuk manajer, asmen (asistem manajer), sama senior officer. "Supaya mulai kita bikin Jakarta yang semua kita tahu, masyarakatnya terkena ISPA (Inspeksi Saluran pernapasan Akut), kita harus bersihin," kata Jusuf Hamka kepada wartawan di arena GIIAS 2024, Rabu (24/7/2024).

Saat melakukan prosesi pemesanan, Jusuf Hamka ditemani Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Bahkan, ia mengungkapkan nilai yang harus dibayar sang pengusaha untuk pembelian seluruh unit mobil listrik tersebut. "Ini Rp30 miliar, itu boleh diumumin. Jadi sekali beli Rp30 miliar ya 100 unit, ini yang terbesar," kata Airlangga.

Mobil listrik yang dibeli dibekali dengan baterai lithium ferro phosphate berkapasitas 50,6 kWh yang diklaim dapat menempuh 460 km. Mobil ini dibekali dinamo bertenaga 136 PS dan torsi puncak 200 Nm. Ada juga model Long Range baterainya berkapasitas 31,9 kWh dengan jarak tempuh 333 km, sedangkan Premium Range menggendong baterai sebesar 37,9 kWh dengan daya jelajah 410 km.
 

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/05/52/3082301/giias_2024-1Kie_large.jpg
Penjualan GIIAS The Series 2024 Tembus 40 Ribu Unit, Transaksinya Capai Rp20 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/52/3078264/giias_semarang_2024_dibuka-GhzI_large.jpg
GIIAS Semarang 2024 Digelar hingga 27 Oktober, Catat Jumlah Peserta Terbanyak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/01/52/3069587/giias_bandung_2024-GTFz_large.jpg
GIIAS Bandung 2024 Diklaim Sedot Puluhan Ribu Pengunjung, Test Drive Tercatat Ribuan Kali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/52/3061175/mazda_cx_60_kuro_dan_cx_30_di_giias_surabaya_2024-WqTa_large.jpg
Mazda Catat Penjualan Rp41 Miliar pada GIIAS Surabaya 2024, Ini Model Terlaris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/09/53/3046773/booth_honda_di_giias_2024-nrcl_large.jpg
Honda Jual Seribu Motor saat GIIAS 2024, Model Mana Terlaris?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/07/52/3045506/booth_mitsubishi_motors_di_giias_2024-Fng3_large.jpg
Mitsubishi Catat 3.353 SPK pada GIIAS 2024, Xpander Mendominasi
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement