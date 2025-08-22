Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Komdigi Bentuk Tim Khusus Kawal Program Satu Data Indonesia

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Jum'at, 22 Agustus 2025 |09:01 WIB
Komdigi Bentuk Tim Khusus Kawal Program Satu Data Indonesia
Komdigi Bentuk Tim Khusus Kawal Program Satu Data Indonesia (Ist)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyampaikan telah menyiapkan tim internal khusus yang bertugas mengawal penyelenggaraan program Satu Data Indonesia (SDI) di tingkat nasional.

1. Tim Khusus

Tim internal ini terdiri atas jajaran strategis, yaitu Direktur Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintahan Digital, Direktur Infrastruktur Pemerintahan Digital, Direktur Aplikasi Pemerintahan Digital, Direktur Strategi dan Kebijakan Pengawasan Ruang Digital, serta Direktur Pengendalian Ruang Digital dalam kelompok kerja keamanan data.

Meutya mengatakan, tim ini akan membantu meningkatkan ketersediaan, kualitas, dan keamanan terhadap data yang dikelola SDI. Keberhasilan program SDI sangat bergantung pada integritas dan keterkinian data yang disajikan.

"Kami telah menyiapkan tim dari Kemkomdigi untuk memperkuat kinerja Satu Data Indonesia. Data SDI harus terjamin kemudahan berbagi pakainya, serta harus menjunjung norma perlindungan data pribadi," kata Meutya, dikutip pada Jumat (22/8/2025).

Sementara untuk memastikan SDI memiliki kualitas yang baik dan aktual, Meutya mengajak instansi pusat dan pemerintah daerah yang memiliki data di SDI agar selalu melakukan pengkinian data.

"Peran aktif setiap instansi pusat maupun daerah dalam memperbarui data menjadi sangat krusial," ujar Menkomdigi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/57/3165110/ai-Imvr_large.jpeg
Bikin Peta Jalan dan Pedoman Etika AI, Komdigi Perpanjang Konsultasi Publik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/56/3161814/wamenkomdigi_nezar_patria-Z0fa_large.jpeg
Regulasi AI Ditargetkan Rampung September 2025, Komdigi Minta Masukan Publik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/57/3161321/medsos-xtSI_large.jpg
89 Persen Anak Akses Internet, Komdigi Wajibkan Verifikasi Usia di Medsos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/21/57/3149167/kepala_badan_pengembangan_sumber_daya_manusia_kementerian_komdigi_bonifasius_wahyu_pudjianto-GZiU_large.jpg
Penting bagi Industri, Kebutuhan Talenta Digital Naik Jadi 12 Juta Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/21/57/3149126/ebay-aewG_large.jpg
eBay, Xbox, hingga Lenovo Terancam Diblokir, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/54/3147056/direktur_jenderal_pengawasan_ruang_digital_komdigi_alexander_sabar-LNdp_large.jpg
Waspada Penipuan, Komdigi Tak Pernah Minta Data Pribadi Terkait Judi Online
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement