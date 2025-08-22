Komdigi Bentuk Tim Khusus Kawal Program Satu Data Indonesia

Komdigi Bentuk Tim Khusus Kawal Program Satu Data Indonesia (Ist)

JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyampaikan telah menyiapkan tim internal khusus yang bertugas mengawal penyelenggaraan program Satu Data Indonesia (SDI) di tingkat nasional.

1. Tim Khusus

Tim internal ini terdiri atas jajaran strategis, yaitu Direktur Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintahan Digital, Direktur Infrastruktur Pemerintahan Digital, Direktur Aplikasi Pemerintahan Digital, Direktur Strategi dan Kebijakan Pengawasan Ruang Digital, serta Direktur Pengendalian Ruang Digital dalam kelompok kerja keamanan data.

Meutya mengatakan, tim ini akan membantu meningkatkan ketersediaan, kualitas, dan keamanan terhadap data yang dikelola SDI. Keberhasilan program SDI sangat bergantung pada integritas dan keterkinian data yang disajikan.

"Kami telah menyiapkan tim dari Kemkomdigi untuk memperkuat kinerja Satu Data Indonesia. Data SDI harus terjamin kemudahan berbagi pakainya, serta harus menjunjung norma perlindungan data pribadi," kata Meutya, dikutip pada Jumat (22/8/2025).

Sementara untuk memastikan SDI memiliki kualitas yang baik dan aktual, Meutya mengajak instansi pusat dan pemerintah daerah yang memiliki data di SDI agar selalu melakukan pengkinian data.

"Peran aktif setiap instansi pusat maupun daerah dalam memperbarui data menjadi sangat krusial," ujar Menkomdigi.