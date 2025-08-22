Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Motor Listrik Polytron Fox-S Disuntik Mati, Ini Alasannya

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Jum'at, 22 Agustus 2025 |08:26 WIB
Motor Listrik Polytron Fox-S Disuntik Mati, Ini Alasannya
Motor Listrik Polytron Fox-S Disuntik Mati, Ini Alasannya (Fadli Ramadan)
A
A
A

JAKARTA - Polytron Indonesia memutuskan menyuntik mati atau tak lagi memproduksi motor listrik Fox-S. Padahal, Fox-S menjadi salah satu model terlaris karena harganya terjangkau.

1. Suntik Mati

Sebagai informasi, Polytron Fox-S dijual mulai Rp11 jutaan dengan skema sewa baterai Rp200 ribu per bulan. Memiliki karakter yang sama seperti Fox-R, motor listrik ini berhasil menarik minat banyak masyarakat Indonesia untuk beralih ke kendaraan elektrifikasi.

Namun, Polytron memutuskan menghentikan produksi Fox-S karena telah menyiapkan produk baru sebagai pengganti di masa depan. Terlebih, tujuan utama mereka dalam menyediakan motor listrik untuk perempuan lebih cocok dengan model baru.

"Ya, jadi model baru ini buat gantiin Fox-S. Polytron Fox-S sudah tidak diproduksi lagi. Stoknya masih ada tapi cuma tunggu unitnya habis saja," kata Head of Product 2W Polytron Indonesia, Ilman Fachrian, di Jakarta Barat, dikutip pada Jumat (22/8/2025).

Ilman menyebutkan, model baru yang akan diluncurkan Polytron lebih cocok digunakan untuk wanita. Hal ini lantaran desainnya lebih kompak dan ringan. Bahkan, tidak lebih berat ketimbang Honda BeAT yang menjadi motor sejuta umat.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/53/3164144/motor_polytron-OUS9_large.jpg
Anti Sein Kanan Belok Kiri, Polytron Bakal Rilis Motor Listrik Khusus Perempuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/53/3163474/polytron_fox_r-Jtr9_large.jpg
Polytron 4 Tahun Jualan Motor Listrik, Segini Populasinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/52/3163037/head_of_public_communication_polytron_indonesia-9YZE_large.jpg
Polytron Dianugerahi Most Valuable EV of The Year di Indonesia Automotive Awards 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/52/3144808/mobil_listrik_polytron_g3-URE2_large.jpg
Jualan Mobil Listrik, Polytron Targetkan 1.000 Unit hingga Akhir Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/15/3184802//polytron_fox_350-xSF8_large.jpg
Polytron Luncurkan Motor Listrik Baru Harga Rp15 Jutaan, Jarak Tempuhnya 130 Km
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/15/3183122//yamaha_aerox_e-jKUA_large.jpeg
Yamaha Aerox Listrik Meluncur, Jarak Tempuhnya 106 Km
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement