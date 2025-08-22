Motor Listrik Polytron Fox-S Disuntik Mati, Ini Alasannya

JAKARTA - Polytron Indonesia memutuskan menyuntik mati atau tak lagi memproduksi motor listrik Fox-S. Padahal, Fox-S menjadi salah satu model terlaris karena harganya terjangkau.

1. Suntik Mati

Sebagai informasi, Polytron Fox-S dijual mulai Rp11 jutaan dengan skema sewa baterai Rp200 ribu per bulan. Memiliki karakter yang sama seperti Fox-R, motor listrik ini berhasil menarik minat banyak masyarakat Indonesia untuk beralih ke kendaraan elektrifikasi.

Namun, Polytron memutuskan menghentikan produksi Fox-S karena telah menyiapkan produk baru sebagai pengganti di masa depan. Terlebih, tujuan utama mereka dalam menyediakan motor listrik untuk perempuan lebih cocok dengan model baru.

"Ya, jadi model baru ini buat gantiin Fox-S. Polytron Fox-S sudah tidak diproduksi lagi. Stoknya masih ada tapi cuma tunggu unitnya habis saja," kata Head of Product 2W Polytron Indonesia, Ilman Fachrian, di Jakarta Barat, dikutip pada Jumat (22/8/2025).

Ilman menyebutkan, model baru yang akan diluncurkan Polytron lebih cocok digunakan untuk wanita. Hal ini lantaran desainnya lebih kompak dan ringan. Bahkan, tidak lebih berat ketimbang Honda BeAT yang menjadi motor sejuta umat.