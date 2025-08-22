Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

IIMS 2026 Digelar 5-15 Februari, Area Pameran Lebih Luas

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 22 Agustus 2025 |09:46 WIB
IIMS 2026 Digelar 5-15 Februari, Area Pameran Lebih Luas
IIMS 2026 Digelar 5-15 Februari, Area Pameran Lebih Luas (Ilustrasi/Okezone)
JAKARTA - Pameran otomotif Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026 bakal digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta, pada 5-15 Februari. Pameran tahun ini digelar di lokasi yang lebih luas dibandingkan tahun sebelumnya. 

1. IIMS 2026

Presiden Direktur Dyandra Promosindo penyelenggara IIMS, Daswar Marpaung mengatakan, kondisi perekonomian Indonesia saat ini terus menunjukkan ketahanan dengan inflasi yang terkendali serta daya beli yang menunjukan tanda-tanda pemulihan. 

Hal ini tidak terlepas dari upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional dengan berbagai kebijakan fiskal dan nonfiskal yang telah dikeluarkan. Momentum tersebut harus dimanfaatkan secara maksimal untuk kembali membangkitkan perekonomian dan daya beli masyarakat.

“Indonesia memiliki pasar yang dinamis, konsumen yang cerdas dan pelaku industri yang visioner. Inilah moda terbesar kita. Dengan optimisme besar, IIMS 2026 siap kembali digelar pada 5-15 Februari 2026 di Jiexpo Kemayoran,” ucapnya dalam acara launching IIMS 2026, Kamis (21/8/20205). 

2. Area Pameran Lebih Luas

Pada 2026, IIMS akan memperluas area pameran menjadi 156.170 m². Ini meningkat dari 133.547 m² pada tahun sebelumnya. 

Dengan luasan tersebut, area pameran mencakup Grand Hall yang akan diisi peserta pameran dari brand aksesoris, Perhimpunan Pengusaha Aksesoris Mobil Indonesia (PAHAMI), serta industri pendukung lainnya. 

 

Halaman:
1 2
      
