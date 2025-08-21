Lawan Forza dan Xmax, Suzuki Siapkan Burgman 350

JAKARTA - Suzuki dikabarkan mempersiapkan model untuk melawan Honda Forza 350 dan Yamaha Xmax 300. Ini dilakukan bersama mitra lokalnya di China, Haojue, dalam membangun skutik (skuter matic) gambot.

1. Suzuki Burgman 350

Diketahui, selama ini Suzuki dikenal dengan skutik gambot Burgman 400 yang cukup laris di pasar. Namun, Suzuki belum memiliki model yang setara untuk menjadi pesaing langsung Forza 350 dan Xmax 300 yang cukup laris di China.

Melansir Greatbiker, Kamis (21/8/2025), bocoran dari pihak internal mengatakan proyek baru tersebut bernama Haojue UHR350. Skutik ini digadang-gadang bakal menjadi prototipe Burgman 350 yang akan dipasarkan dengan merek Suzuki di China.

Berdasarkan informasi awal, UHR350 merupakan proyek yang langsung menggunakan basis mesin Suzuki untuk mengurangi biaya pengembangan. Jika Haojue membuat mesin baru untuk satu model, hal tersebut akan memakan banyak biaya operasional.

Ada juga rumor menyebutkan, Haojue diam-diam sedang mengembangkan beberapa model kelas menengah lainnya, seperti GSX500 dan TR500. Hal ini untuk memperluas jajaran produknya bersama Suzuki.

Meski detail teknis atau desain lengkap UHR350 belum disebarkan, berdasarkan kerja sama Haojue dalam pengembangan bersama dengan Suzuki, yang telah terjadi beberapa kali di masa lalu, kemungkinan besar sepeda motor tersebut akan diberi merek baru sebagai Suzuki Burgman 350 dan dijual secara global dengan logo "S" sesuai ciri khas pabrikan Jepang itu.