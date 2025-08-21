5 Mobil Keluarga yang Kuat di Tanjakan

5 Mobil Keluarga yang Kuat di Tanjakan (Ilustrasi/Okezone/Erha A Ramadhoni)

JAKARTA - Lima mobil keluarga yang kuat di tanjakan menarik untuk diketahui. Kelima mobil ini cocok untuk digunakan bersama keluarga melintasi medan menantang, seperti jalanan menanjak.

Mobil keluarga identik dengan kabinnya yang luas dan dapat mengangkut banyak penumpang. Mobil ini cocok digunakan untuk bepergian bersama keluarga.

Meski begitu, mobil keluarga juga bisa diandalkan dalam berbagai medan, seperti tanjakan. Umumnya, mobil keluarga dengan torsi dan tenaga besar tidak perlu khawatir akan jalanan menanjak.

Selain itu, fitur keselamatan juga menjadi poin penting. Hal ini agar keselamatan berkendara tetap terjaga.

Berikut 5 mobil keluarga yang kuat di tanjakan, sebagaimana dihimpun Okezone pada Kamis (21/08/2025):

1. Mitsubishi Xpander

Mitsubishi Xpander merupakan mobil keluarga yang laris di pasaran. Mobil ini juga bisa diandalkan untuk melalui tanjakan.

Mitsubishi Xpander dibekali mesin 4A91 MIVEC 1.5L DOHC 16 Valve untuk Xpander. Jantung pacunya itu bisa menghasilkan tenaga 104 hp (105 PS) dan torsi 141 Nm. Mesin ini memiliki RPM maksimum pada tenaga 6000 RPM dan torsi 4000 RPM.

Selain itu, Xpander juga memiliki fitur keselamatan seperti hill start assist dan kabin yang lapang untuk 7 penumpang. Untuk harganya, Xpander yang baru saja mendapatkan penyegaran dibanderol mulai dari Rp270 hingga Rp337 jutaan.

2. Toyota Kijang Innova

Toyota Kijang Innova Reborn merupakan MPV yang laris sejak pertama kali dipasarkan. Innova Reborn menawarkan 2 pilihan mesin, yaitu bensin dan diesel.

Mesin untuk versi bensin adalah bensin 2.0L (1TR-FE) bertenaga 139 PS pada 5.600 rpm dan menghasilkan torsi 18,7 kgm pada 4.000 rpm. Sementara Innova Reborn versi diesel dibekali mesin 2.4L (2GD-FTV dengan VNT Intercooler). Mesin ini menghasilkan tenaga 149 PS pada 3.400 rpm dan torsi 36,7 kgm pada 1.200 – 2.600 rpm.

Dengan tenaga yang besar, Toyota Innova Reborn bisa kuat melibas tanjakan. Selain itu, Toyota Reborn juga disematkan sejumlah fitur keselamatan, di antaranya SRS Airbag, Vehicle Stability Control, Hill Start Assist Control, Emergency Brake Signal, Sistem pengereman ABS + EBD.

3. Suzuki XL7

Dari Suzuki, ada XL7 yang kuat untuk melintasi jalanan menanjak. Mobil dengan tampilan sporty ini juga memiliki kinerja handal.

Suzuki XL7 dibekali mesin K15B 1.5L dengan konfigurasi 4 silinder, DOHC, serta teknologi VVT. Mesin ini mampu menghasilkan tenaganya 104,7 PS pada 6.000 rpm dan torsi maksimal 138 Nm pada 4.400 rpm.

Untuk fitur keamanannya, Suzuki XL7 dibekali sejumlah fitur, di antaranya Electronic Stability Program (ESP), ABS, EBD, Hill Hold Control, serta dual SRS Airbag.