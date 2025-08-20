Redmi 15C Meluncur di Indonesia, Ponsel Rp1 Jutaan dengan Baterai Jumbo 6.000 mAh

JAKARTA – Xiaomi meluncurkan Redmi 15C, smartphone entry-level yang dibekali baterai berdaya besar, desain ramping dan ringan, serta layar besar yang nyaman di mata. Sebagai ponsel entry-level, Redmi 15C ditawarkan dengan harga ramah kantong, hanya Rp1 jutaan.

Spesifikasi

Redmi 15C tampil dengan desain ramping, setebal 7,9 mm dan bobot 205 gram, membuat ponsel ini enteng digenggam dan dibawa-bawa. Pada bagian belakang terdapat camera island berisi dua kamera yang disusun vertikal.

Redmi 15C menggunakan layar 6,9 inci berbezel tipis dengan refresh rate 120 Hz yang mendukung kebutuhan gaming dan hiburan. Sertifikasi TUV Rheinland menjamin pengguna bisa menggunakan ponsel dalam waktu lama tanpa membuat mata lelah.

Selain layar yang halus, Redmi 15C juga mengandalkan baterai berkapasitas besar 6.000 mAh, yang merupakan salah satu yang terbesar di kelas entry-level. Dengan kapasitas besar ini, Redmi 15C dapat digunakan untuk menonton film hingga 22 jam, mendengarkan musik hingga 82 jam, atau scrolling media sosial hingga 20 jam.

Kapasitas baterai yang besar didukung fitur fast charging 33W, yang dapat mengisi daya hingga 80 persen dalam waktu 52 menit, menurut klaim Xiaomi. Redmi 15C juga memiliki fitur 10W reverse charging, yang memungkinkannya mengisi daya perangkat lain, layaknya sebuah power bank.

Performa Redmi 15C ditenagai prosesor Octa-Core MediaTek Helio G81 Ultra yang didukung RAM Expansion hingga 16 GB. Memori besar ini memungkinkan Redmi 15C melakukan multitasking dengan baik.