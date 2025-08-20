Apple Alihkan Produksi iPhone 17 untuk Pasar AS ke India

JAKARTA – Apple telah berupaya keras untuk mengurangi ketergantungan manufakturnya pada China dalam beberapa waktu terakhir, dan tampaknya upaya ini akhirnya akan membuahkan hasil yang signifikan.

Menurut laporan terbaru, lini iPhone 17 juga akan diproduksi di India sejak awal—bahkan produksinya telah dimulai sebelum peluncuran yang dikabarkan pada awal September, demikian dilansir GSM Arena.

Perangkat yang akan dijual di Amerika Serikat (AS) akan dipasok dari India untuk menghindari tarif baru pemerintahan Donald Trump atas barang-barang buatan China. Untuk mencapai hal ini, Apple telah memperluas produksi iPhone di India di lima pabrik, termasuk dua pabrik yang baru-baru ini dibuka oleh Tata Group dan Foxconn. Menariknya, pangsa Tata Group dalam manufaktur iPhone di India akan menjadi sekitar 50%.

Ini akan menjadi pertama kalinya semua model iPhone baru akan dikirim ke AS dari India sejak peluncuran. Bahkan sebelumnya, nilai ekspor iPhone dari India telah melonjak menjadi USD 7,5 miliar dari April hingga Juli. Pada awal 2026, iPhone 17e juga akan diproduksi di India untuk pasar AS. Apple pertama kali merakit iPhone SE di India pada 2017, dan produksi di negara tersebut pertama kali diperluas pada 2021.

(Rahman Asmardika)