HOME OTOTEKNO TECHNO

Cara Melihat Draft di Instagram Story, Mudah dan Simpel

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 20 Agustus 2025 |11:55 WIB
Cara Melihat Draft di Instagram Story, Mudah dan Simpel
Instagram.
A
A
A

JAKARTA - Instagram Story adalah fitur populer yang memungkinkan pengguna berbagi momen secara sementara selama 24 jam. Saat Anda membuat Story namun belum siap untuk diposting, Anda bisa menyimpannya sebagai draft. Namun, tidak semua orang tahu bagaimana cara melihat draft Story yang tersimpan di Instagram.

Cara Melihat Draft Instagram Story

Berikut langkah-langkah untuk melihat draft Instagram Story: 

1. Membuka Aplikasi Instagram

Pastikan Anda sudah masuk ke akun Instagram Anda di perangkat iOS atau Android. Buka aplikasi Instagram seperti biasa.

2. Masuk ke Halaman Pembuatan Story

Ketuk ikon kamera di pojok kiri atas layar atau geser layar ke kanan dari beranda untuk membuka fitur Story.

3. Akses Draft Instagram Story

Jika Anda sebelumnya telah membuat cerita dan menyimpan sebagai draft, Anda akan melihat bagian Drafts tepat di bawah tombol perekam atau di sebelah kiri layar di halaman pembuatan Story. Ketuk kata Drafts ini untuk membuka koleksi draft Story Anda.

 

Halaman:
1 2
      
