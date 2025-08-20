JAKARTA - Instagram Story adalah fitur populer yang memungkinkan pengguna berbagi momen secara sementara selama 24 jam. Saat Anda membuat Story namun belum siap untuk diposting, Anda bisa menyimpannya sebagai draft. Namun, tidak semua orang tahu bagaimana cara melihat draft Story yang tersimpan di Instagram.
Berikut langkah-langkah untuk melihat draft Instagram Story:
Pastikan Anda sudah masuk ke akun Instagram Anda di perangkat iOS atau Android. Buka aplikasi Instagram seperti biasa.
Ketuk ikon kamera di pojok kiri atas layar atau geser layar ke kanan dari beranda untuk membuka fitur Story.
Jika Anda sebelumnya telah membuat cerita dan menyimpan sebagai draft, Anda akan melihat bagian Drafts tepat di bawah tombol perekam atau di sebelah kiri layar di halaman pembuatan Story. Ketuk kata Drafts ini untuk membuka koleksi draft Story Anda.