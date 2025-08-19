Kakek 75 Tahun Hampir Ceraikan Istri Gara-gara Jatuh Cinta pada AI

JAKARTA – Seorang pria tua di China baru-baru ini dilaporkan hampir menceraikan istrinya setelah jatuh cinta dengan model daring yang dibuat oleh kecerdasan buatan (AI). Pria itu menjadi korban terbaru penipuan yang memanfaatkan AI.

Dilaporkan oleh Beijing Daily, pria berusia 75 tahun bernama Jiang menemukan avatar perempuan yang diciptakan oleh AI saat menjelajahi media sosial. Bagi mereka yang akrab dengan avatar digital, perempuan itu jelas merupakan ciptaan AI, tetapi bagi mata Jiang yang awam, ia hanyalah seorang gadis cantik yang menikmati percakapan dengannya.

Bahkan, ucapan dan gerakan bibir model AI itu, yang tidak sinkron, tidak menjadi masalah bagi Jiang. Seiring waktu, ia menjadi sangat terobsesi dengan pacar daringnya sehingga hal terpenting dalam harinya adalah menunggu pesan baru dari avatar tersebut di ponselnya, demikian dilansir Oddity Central.

Pada suatu saat, setelah istrinya memarahinya karena terlalu banyak menghabiskan waktu di ponsel, pria itu memberi tahu istrinya, yang telah menikah dengannya selama beberapa dekade, bahwa ia ingin menceraikannya agar dapat mengabdikan dirinya sepenuhnya kepada avatar AI tersebut.

Akhirnya, anak-anak Jiang berhasil menyadarkan sang pensiunan dengan menjelaskan cara kerja AI dan bahwa kekasihnya di internet sebenarnya tidak ada. Namun, kasus seperti ini bukanlah hal langka di China, di mana para lansia, terutama mereka yang kesepian dan memiliki masalah mobilitas, semakin menjadi korban konten buatan AI yang semakin realistis.