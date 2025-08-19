Berasal dari Medsos, Kata Skibidi dan Delulu Ditambahkan ke Kamus Cambridge

JAKARTA – Kata Skibidi, yang populer di media sosial seperti YouTube, TikTok, dan meme, telah ditambahkan ke Kamus Cambridge. Kata slang ini termasuk di antara 6.000 kata yang ditambahkan ke kamus daring terbesar di dunia dalam 12 bulan terakhir.

Menurut kamus, hanya kata-kata yang dapat "bertahan lama" yang disertakan.

Apa Arti Skibidi?

Skibidi awalnya merupakan kata yang tidak masuk akal dan tidak memiliki arti apa pun di media sosial.

Kini, kata ini didefinisikan dalam kamus sebagai "kata yang dapat memiliki arti berbeda seperti 'keren' atau 'buruk', atau dapat digunakan tanpa makna yang sebenarnya sebagai lelucon".