HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Yamaha Luncurkan Motor Hybrid Baru, Harganya Mulai Rp14 Juta

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Selasa, 19 Agustus 2025 |18:00 WIB
Yamaha Luncurkan Motor Hybrid Baru, Harganya Mulai Rp14 Juta
Yamaha Luncurkan Motor Hybrid Baru, Harganya Mulai Rp14 Juta (Yamaha Motor India)
A
A
A

JAKARTA - Yamaha meluncurkan motor hybrid terbaru, yaitu Fascino dan Fascino S. Skuter matic (skutik) ini dibekali sejumlah fitur canggih yang setara dengan skutik gambot Yamaha, tapi dijual dengan harga terjangkau.

1. Yamaha Fascino

Yamaha Fascino hadir untuk pasar India dengan mengusung gaya retro klasik. Skutik ini memiliki dimensi mungil dengan aksen membulat pada hampir seluruh bagian. Berbeda dengan Grand Filano, motor ini dirancang lebih kompak.

Melansir Gaadiwaadi, Selasa (19/8/2025), Yamaha Fascino tersedia dalam tiga varian, yaitu standard hybrid, S hybrid, dan S hybrid Y-Connect. Seluruh varian sudah dibekali fitur bawaan, di antaranya pencahayaan LED, panel instrumen digital, Smart Motor Generator (SMG), Silent Start and Stop & Start System (SSS), dan Answer Back System.

Tetapi untuk varian tertinggi, sejumlah fitur ditambahkan seperti Y-Connect yang dapat menghubungkan motor ke smartphone. Selain itu, ada navigasi turn-by-turn seperti yang terhubung ke GMaps, serta informasi lain seputar kendaraan. Ini seperti yang tersemat pada Yamaha Nmax Turbo Y-Connect.

Secara keseluruhan, Yamaha Fascino dirancang untuk mobilitas harian di perkotaan yang padat. Skutik ini juga ramah untuk wanita dengan dimensi dan posisi jok yang tidak terlalu tinggi.

Skutik ini memiliki desain lampu yang mirip dengan Grand Filano, yakni Diamond Shaped LED Headlight. Pada bagian tameng depan, dibekali lampu sein yang cukup besar, dilengkapi dengan aksen silver membentuk bumerang.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita ototekno lainnya
