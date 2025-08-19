Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Pemotor Dilarang Pakai Sandal saat Hujan, Ini Alasannya

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Selasa, 19 Agustus 2025 |11:49 WIB
Pemotor Dilarang Pakai Sandal saat Hujan, Ini Alasannya
Pemotor Dilarang Pakai Sandal saat Hujan Deras, Ini Alasannya (Ilustrasi/Ist)
A
A
A

JAKARTA - Hujan melanda wilayah Jakarta dan sekitarnya pada Selasa (19/8/2025) pagi. Ketika hujan, pengendara motor membutuhkan konsentrasi tinggi. Namun, ada sejumlah kebiasaan pengendara sepeda motor yang seharusnya dihindari saat menerjang hujan.

1. Pakai Sandal saat Hujan

Tak sedikit pengendara sepeda motor di Indonesia akan mengganti alas kaki  ketika hujan turun. Hal ini agar sepatu yang dikenakan tidak basah. 

Padahal, kondisi seperti itu sangat tidak dianjurkan lantaran risiko kecelakaan ketika berkendara saat hujan lebih tinggi. Penggunaan sandal dapat meningkatkan luka yang lebih serius pada bagian kaki.

Sandal juga memiliki sifat yang tidak mengikat pada kaki, sehingga membuat pengendara sepeda motor sering selip ketika berhenti mendadak. Hal ini menyebabkan pengendara kehilangan keseimbangan ketika menahan beban motor.

Founder & Training Director Jakarta Defensive Driving Consulting, Jusri Pulubuhu mengatakan, kebiasaan tersebut harus dihilangkan. Menurutnya, hal ini juga paling banyak menjadi penyebab kecelakaan saat hujan.

"Itu perilaku yang sangat tidak bagus. Untuk apa ganti sandal, yang jadi pertanyaan sayang dengan sepatu atau sayang dengan kakinya? Menggunakan sandal sama saja memberikan kesempatan kepada kaki untuk cedera lebih parah," kata Jusri kepada iNews Media Group.

2. Pakai Sepatu saat Hujan

Ia menyarankan menggunakan sepatu yang tertutup sampai bagian ankle atau mata kaki. Ini demi mencegah cedera yang lebih serius saat terjadi kecelakaan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/15/3184408/hujan-HYSn_large.jpg
Terobos Hujan, Pemotor Jangan Pakai Sandal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/15/3183513/motor-miYU_large.jpeg
5 Tips Berkendara Motor Jarak Jauh agar Tetap Nyaman 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/15/3182266/motor-4oNx_large.jpg
Waspada Lampu Motor Mati, Tanda Sistem Kelistrikan Bermasalah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/15/3181479/jas_hujan-djlz_large.jpeg
Musim Hujan, Jangan Sembarang Pakai Jas Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/15/3180872/motor-L1J4_large.jpg
Musim Hujan, Pengendara Motor Wajib Waspada Pohon Tumbang hingga Jalan Berlubang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/15/3175130/motor-psSM_large.jpg
Penyebab Motor Susah Hidup saat Mesin Dingin
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement