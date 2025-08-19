Advertisement
Honda Dituntut Gara-Gara Masalah Mesin hingga Radiator Bocor

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Selasa, 19 Agustus 2025 |12:20 WIB
Honda Dituntut Gara-Gara Masalah Mesin hingga Radiator Bocor (Carscoops)
JAKARTA - Honda menghadapi gugatan hukum terkait keandalan mesin pada sejumlah mobil buatannya. Para pemilik menuntut produsen asal Jepang itu karena mesin yang bermasalah, meski jarak tempuhnya masih rendah.

1. Honda Digugat

Melansir Carscoops, Selasa (19/8/2025), Honda dikenal sebagai produsen yang memproduksi mesin andal. Namun, gugatan terbaru di Amerika Serikat menunjukkan beberapa model mesin empat silinder berkapasitas 1.5 dan 2.0 liter berpotensi mengalami masalah serius.

Gugatan tersebut terkait mesin yang tidak bisa beradaptasi dengan kompresi tinggi dan panas. Hal ini menyebabkan overheating, kegagalan gasket kepala silinder, dan masalah lain yang membutuhkan biaya perbaikan tinggi.

Keluhan lain yang diutarakan adalah kebocoran pada radiator dan masuk ke ruang pembakaran, sehingga menimbulkan overheat. Imbasnya, knalpot akan mengeluarkan asap putih akibat ruang pembakaran yang bermasalah.

Para penggugat mengklaim Honda menolak untuk memperbaiki atau mengganti mesin i-VTEC yang terdampak, meskipun kendaraan tersebut masih dalam masa garansi.

Dalam gugatan yang diajukan, mesin seperti yang terdapat pada kendaraan yang tercantum diharapkan tetap andal setidaknya sejauh 200.000 mil (321.868 km). Sayangnya, itu tidak terjadi karena mesin mengalami masalah dengan jarak tempuh yang singkat.

Lima model mobil Honda setidaknya masuk dalam gugatan tersebut, yakni Accord lansiran 2018-2022, Civic keluaran 2016-2022, CR-V tahun 2017-2022, Acura RDX buatan 2021-2022, dan Acura TLX produksi 2019-2022.

 

