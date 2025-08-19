Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Viral Kecelakaan Lamborghini di Tol Kunciran, Kemudikan Supercar Harus Bisa Kendalikan Emosi

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Selasa, 19 Agustus 2025 |11:13 WIB
Viral Kecelakaan Lamborghini di Tol Kunciran, Kemudikan Supercar Harus Bisa Kendalikan Emosi
Viral Kecelakaan Lamborghini di Tol Kunciran, Kemudikan Supercar Harus Bisa Kendalikan Emosi (Instagram/@info_ciledug)
A
A
A

JAKARTA - Kecelakaan tunggal terjadi di Tol Kunciran, Serpong, Tangerang, pada Minggu (17/8/2025). Kecelakaan itu melibatkan sebuah supercar, Lamborghini Murcielago, yang tampak rusak parah pada bagian depan dan belakang.

1. Viral Kecelakaan Lamborghini

Video tersebut viral di media sosial setelah diunggah akun Instagram @info_ciledug. Tampak rombongan supercar berhenti di sisi kanan jalan tol untuk menutupi dan mengevakuasi mobil Lamborghini yang kecelakaan.

Dugaan awal disebutkan kecelakaan terjadi karena pengemudi memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Saat jalan sedikit menikung, pengemudi tidak bisa mengendalikan kemudi dan tergelincir hingga menabrak pembatas jalan.

Training Director Safety Defensive Consultant Indonesia (SDCI), Sony Susmana mengatakan, saat mengendarai supercar, setidaknya pengemudi sudah berpengalaman dan mengetahui karakteristik kendaraan yang dikemudikannya.

"Mobil ini memang harus dikendarai oleh yang berpengalaman. Kalau belum, bisa over power di tarikan awal. Kalau belum pernah kenal (mobilnya) dikhawatirkan sulit mengontrol saat spin," kata Sony kepada iNews Media Group, Selasa (19/8/2025). 

2. Tips Kemudikan Supercar

Menurut Sony, dibutuhkan jam terbang yang cukup tinggi untuk mengemudikan supercar. Terlebih, mobil jenis ini menggunakan penggerak roda belakang yang akan berputar lebih dahulu apabila pedal gas diinjak terlalu dalam saat tarikan awal.

Namun, mobil sport saat ini sudah dibekali traction control untuk mengatur tenaga yang dikeluarkan saat tarikan awal. Kendati begitu, Sony menegaskan peran pengemudi sangat besar dalam menentukan pergerakan mobil.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/52/3158889/kecelakaan_truk-Iliq_large.jpg
Kecelakaan Truk Masih Menghantui, Mayoritas Abaikan Perawatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/52/3155403/mitsubishi_pajero_sport_kecelakaan_di_tol_semarang_batang-oLKr_large.jpg
Kecelakaan Pajero Sport di Tol Batang, Ini Tips Cegah Ngantuk saat Mengemudi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/07/52/3111608/kecelakaan_di_tol_ciawi-wadb_large.jpg
Kecelakaan Maut di Tol Ciawi, Truk ODOL Harus Dihapus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/19/52/3087297/kecelakaan_beruntun_di_tol_cipularang-ftaL_large.jpg
Antisipasi Kecelakaan Tol Cipularang Terulang, Sopir Truk Bakal Disertifikasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/12/52/3084934/kecelakaan_beruntun_di_tol_cipularang-dc8G_large.jpg
Mengapa Kecelakaan Beruntun Kerap Terjadi di Tol Cipularang?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/12/52/3084792/kecelakaan_beruntun_di_tol_cipularang-u9DW_large.jpg
Kecelakaan Beruntun di Tol Cipularang, Ingat Rumus 3 Detik
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement