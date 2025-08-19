Viral Kecelakaan Lamborghini di Tol Kunciran, Kemudikan Supercar Harus Bisa Kendalikan Emosi

JAKARTA - Kecelakaan tunggal terjadi di Tol Kunciran, Serpong, Tangerang, pada Minggu (17/8/2025). Kecelakaan itu melibatkan sebuah supercar, Lamborghini Murcielago, yang tampak rusak parah pada bagian depan dan belakang.

1. Viral Kecelakaan Lamborghini

Video tersebut viral di media sosial setelah diunggah akun Instagram @info_ciledug. Tampak rombongan supercar berhenti di sisi kanan jalan tol untuk menutupi dan mengevakuasi mobil Lamborghini yang kecelakaan.

Dugaan awal disebutkan kecelakaan terjadi karena pengemudi memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Saat jalan sedikit menikung, pengemudi tidak bisa mengendalikan kemudi dan tergelincir hingga menabrak pembatas jalan.

Training Director Safety Defensive Consultant Indonesia (SDCI), Sony Susmana mengatakan, saat mengendarai supercar, setidaknya pengemudi sudah berpengalaman dan mengetahui karakteristik kendaraan yang dikemudikannya.

"Mobil ini memang harus dikendarai oleh yang berpengalaman. Kalau belum, bisa over power di tarikan awal. Kalau belum pernah kenal (mobilnya) dikhawatirkan sulit mengontrol saat spin," kata Sony kepada iNews Media Group, Selasa (19/8/2025).

2. Tips Kemudikan Supercar

Menurut Sony, dibutuhkan jam terbang yang cukup tinggi untuk mengemudikan supercar. Terlebih, mobil jenis ini menggunakan penggerak roda belakang yang akan berputar lebih dahulu apabila pedal gas diinjak terlalu dalam saat tarikan awal.

Namun, mobil sport saat ini sudah dibekali traction control untuk mengatur tenaga yang dikeluarkan saat tarikan awal. Kendati begitu, Sony menegaskan peran pengemudi sangat besar dalam menentukan pergerakan mobil.