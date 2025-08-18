Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Mobil Mewah Laris Manis Meski Tren Penjualan Menurun, Ini Kata Hyundai

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Senin, 18 Agustus 2025 |17:15 WIB
Mobil Mewah Laris Manis Meski Tren Penjualan Menurun, Ini Kata Hyundai
Hyundai Palisade Hybrid. (Foto: Erha/Okezone)
JAKARTA – Di tengah tantangan tren penjualan yang menurun yang dihadapi pasar otomotif Indonesia, terpantau fenomena yang cukup menarik pada segmen mobil mewah. Meskipun daya beli secara umum melemah, segmen kelas atas justru menunjukkan stabilitas yang baik.

Hal ini terlihat salah satunya pada segmen mobil mewah Hyundai. Fransiscus Soerjopranoto, Chief Operating Officer PT Hyundai Motors Indonesia (HMID), menyatakan bahwa penjualan mobil dengan harga di atas Rp800 juta sangat positif, terutama terlihat dari respons pasar terhadap Hyundai Palisade Hybrid.

“Santa Fe dan Palisade mencatatkan penjualan yang cukup baik. Meski pada kuartal pertama dan kedua tahun ini tren pasar menurun, kami terus melakukan adaptasi strategi karena strategi tidak boleh statis,” ujar Frans saat ditemui di Tangerang beberapa waktu lalu.

Menurut data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan Hyundai Palisade Hybrid mencapai 116 unit sepanjang Juli 2025. Hal ini menjadi bukti bahwa pasar mobil mewah tetap stabil dan tidak terdampak signifikan.

Untuk menggerakkan kembali segmen di bawah Santa Fe dan Palisade, Frans menekankan pentingnya fasilitas pembiayaan yang baik bagi konsumen kelas menengah, yang sangat bergantung pada kemudahan pembiayaan kredit.

 

Halaman:
1 2
      
