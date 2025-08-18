BAIC ORV Club Indonesia Diresmikan, Targetkan Kegiatan Touring dan Aksi Sosial

MEGAMENDUNG — BAIC Indonesia melalui PT JDI secara resmi membentuk dan mengesahkan BAIC Off Road Vehicle (ORV) Club Indonesia dalam acara pengukuhan yang digelar pada 9 Agustus 2025 di JSI Resort Megamendung. ORV merupakan komunitas yang menjadi rumah bagi para pemilik dan pecinta kendaraan off-road BAIC di seluruh Indonesia.

Acara perdana ini diikuti oleh 26 peserta pemilik BAIC BJ40 yang berangkat bersama dari kantor pusat BAIC Indonesia di Alam Sutera. Konvoi berlangsung santai, tetap menaati peraturan lalu lintas, dan tanpa pengawalan khusus, mencerminkan semangat kebersamaan dan disiplin para anggota.

"Kami sangat senang dan bangga melihat antusiasme tinggi para peserta. BAIC ORV Club akan menjadi wadah bagi pemilik kendaraan BAIC, khususnya 4x4 atau 4WD, yang tidak hanya terbatas pada BJ40 Plus, tetapi juga akan mencakup BJ30, BJ80, dan BJ60 di masa depan, seiring kehadiran model-model tersebut di pasar Indonesia," kata Dhani Yahya, Chief Operating Officer BAIC Indonesia dalam keterangan resmi, yang dilansir Senin (18/8/2025).

Peserta datang dari berbagai wilayah, mulai dari DKI Jakarta, Tangerang, Bandung, hingga luar Pulau Jawa seperti Palembang. Dalam pertemuan tersebut, para anggota secara aklamasi memilih Bapak Riza sebagai Ketua Umum BAIC ORV Club dan Bapak Andik sebagai Wakil Ketua Umum untuk periode 2025–2027.

Sebagai bagian dari rangkaian acara, BAIC Indonesia menggelar Fun Off-Road Agility yang dipandu oleh instruktur off-road profesional dari Dito 4x4 Off-Road Trainer. Para peserta diajak mencoba kemampuan BAIC BJ40 Plus melalui berbagai rintangan, termasuk jembatan 45 derajat, kubangan lumpur sedalam 40 cm, jalur twisted road handicap, hingga berjalan di atas jalur sempit layaknya jembatan kelapa.