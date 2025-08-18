JAKARTA - Stickman Party adalah salah satu game mini-games populer yang bisa dimainkan bersama teman dalam satu perangkat. Versi MOD APK terbaru 2.4.9.1 menghadirkan fitur menarik seperti uang tak terbatas (unlimited coins), akses gratis ke semua karakter dan item, tanpa iklan, serta berbagai pembaruan untuk pengalaman bermain yang lebih seru.
Fitur Utama Stickman Party MOD APK 2.4.9.1
Unlimited coins untuk upgrade dan beli berbagai item
Semua skin dan fitur terbuka tanpa batas
Bebas iklan selama bermain
Berbagai mini-game seru yang bisa dimainkan hingga 4 pemain secara lokal
Gratis dan bisa dimainkan offline tanpa koneksi internet
Cara Download dan Instal Stickman Party MOD APK
Aktifkan izin instalasi dari sumber tidak dikenal di pengaturan perangkat Android Anda.
Masuk ke Pengaturan > Keamanan > Sumber Tidak Dikenal, lalu aktifkan.
Unduh file APK Stickman Party MOD versi 2.4.9.1 melalui tautan terpercaya (misalnya dari situs HappyMod atau situs MOD terpercaya lainnya).
Setelah unduhan selesai, buka file APK dan lakukan instalasi.
Jika muncul peringatan, izinkan instalasi dari sumber yang tidak dikenal lagi.
Setelah proses instalasi selesai, buka game dan nikmati semua fitur MOD tanpa batas.