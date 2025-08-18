Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

HUAWEI MatePad 11.5 Tablet Entry-Level Ideal: Beri Pengalaman Lebih dari Laptop untuk Mahasiswa dan Profesional

Atik Untari , Jurnalis-Senin, 18 Agustus 2025 |20:55 WIB
HUAWEI MatePad 11.5 Tablet Entry-Level Ideal: Beri Pengalaman Lebih dari Laptop untuk Mahasiswa dan Profesional
HUAWEI MatePad 11.5” (2025). (Foto: dok HUAWEI)
JAKARTA - Mengerjakan semua hal dalam hidup, mulai dari kuliah, kerja, bikin presentasi, mencatat ide, sampai menggambar ilustrasi keren, kini bisa dilakukan hanya dengan satu perangkat tipis dan mudah dibawa ke mana-mana. Tidak perlu lagi repot membawa laptop berat, buku catatan, dan peralatan gambar sekaligus. Kini, semua kebutuhan tersebut terangkum dalam satu gadget, yaitu HUAWEI MatePad 11.5” (2025). Bukan tanpa alasan, seri ini juga menjadi best-selling tablet tahun lalu, berkat kombinasi inovasi, kenyamanan, dan pengalaman layaknya laptop yang berhasil memikat banyak pengguna.

(Foto: dok Huawei)

Partner Andal untuk Mahasiswa dan Profesional Muda

Bagi kamu yang baru memulai karier atau sibuk dengan tugas kuliah, HUAWEI MatePad 11.5” bisa jadi partner terbaik. Dilengkapi Smart Keyboard yang bisa dilepas dan digunakan secara nirkabel, kamu dapat mengetik laporan atau proposal di mana pun — di kantor, kafe, atau sambil menunggu rapat.

Untuk pekerjaan yang menumpuk, fitur Smart Split-Screen memungkinkanmu membuka email sambil merevisi presentasi atau mengecek data sambil membalas pesan dari atasan. Tablet ini juga sudah dilengkapi PC-level WPS Office 2.0 dengan toolbar lengkap, membuat pekerjaan seperti membuat laporan, mengedit presentasi, dan mengolah data di Excel jadi lebih mudah. Semua pekerjaan pun terasa seamless seperti di laptop.

Semua file akan tersinkronisasi otomatis ke akun cloud, jadi kamu bisa melanjutkan pekerjaan dari laptop kantor atau tablet pribadi tanpa perlu repot memindahkan file.

      
