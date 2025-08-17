Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Bocoran Baru, Galaxy Tab S11 Ultra Bakal Lebih Tipis

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 17 Agustus 2025 |17:34 WIB
Bocoran Baru, Galaxy Tab S11 Ultra Bakal Lebih Tipis
Bocoran Baru, Galaxy Tab S11 Ultra Bakal Lebih Tipis (GSM Arena)
JAKARTA - Bocoran mengenai Samsung Galaxy Tab S11 Ultra terus bertebaran. Teranyar, tablet tersebut bakal hadir dengan desain lebih tipis. 

1. Bocoran Samsung Galaxy Tab S11 Ultra

Galaxy Tab S11 Ultra disebutkan memiliki ketebalan 5,1 mm. Ini lebih tipis dibandingkan bocoran sebelumnya, yang menyebutkan 5,5 mm. 

Melansir GSM Arena, Minggu (17/8/2025), tablet ini juga disebut-sebut akan menggunakan SoC MediaTek Dimensity 9400+, bukan 9400.

Selain itu, Galaxy Tab S11 Ultra bakal hadir dengan RAM 12 GB dengan penyimpanan 256/512 GB, atau RAM 16 GB dengan penyimpanan 1 TB. 

Di sisi lain, tablet ini akan dilengkapi S Pen, kamera belakang utama 13 MP, kamera belakang sekunder 8 MP, kamera depan 12 MP, Wi-Fi 7, 4 speaker, layar Dynamic AMOLED 2X 14,6 inci dengan refresh rate 120 Hz, dan baterai 11.600 mAh dengan dukungan pengisian daya kabel 45W.

