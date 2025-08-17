Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Polytron 4 Tahun Jualan Motor Listrik, Segini Populasinya

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Minggu, 17 Agustus 2025 |16:43 WIB


A
A
A

JAKARTA - Polytron merupakan perusahaan elektronik yang merambah pasar motor listrik di Indonesia. Polytron menawarkan skema sewa baterai dalam memasarkan motor listrik. 

1. Populasi Motor Polytron

Sebagai informasi, Polytron meluncurkan motor listrik pertamanya dalam perayaan hari jadi ke-46 pada 2021. Polytron Evo menjadi penanda masuknya mereka ke pasar motor listrik di Indonesia.

"Sejak awal meluncur sampai sekarang populasinya sudah hampir 40.000 unit. Itu total sejak 2021 sampai hari ini," kata Head of Group Product Electric Vehicle Polytron, Ilman Fachrian Fadly, di Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Saat ini, Polytron memasarkan tiga model motor listrik, yaitu Fox-R, Fox-S, dan Fox 500. Setiap model hadir dengan karakteristik berbeda. Motor listrik itu ditawarkan dengan sistem sewa baterai sehingga dapat menekan harga jualnya. 

"Komposisinya itu paling besar Fox-R, lebih dari 50 persen. Sisanya tersebar Fox-S dan Fox 500. Kalau secara rinci saya harus lihat data lagi," ujar Ilman.

Polytron juga untuk pertama kali mengikuti ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025. Ilman mengatakan penerimaannya cukup positif, terutama untuk motor listrik mereka.

"Kalau untuk mobil kan belum lama meluncur. Kalau untuk motor listrik kan sudah dua tahun ini ya, penerimaannya sangat baik di GIIAS 2025. Kalau hasil penjualannya saya belum menerima angkanya," ucapnya.
 

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
