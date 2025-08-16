Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Tips Berkendara Motor Aman: Lindungi Diri dan Pengguna Jalan Lainnya

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Sabtu, 16 Agustus 2025 |19:31 WIB
Tips Berkendara Motor Aman: Lindungi Diri dan Pengguna Jalan Lainnya
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA – Sepeda motor menjadi pilihan transportasi utama banyak masyarakat Indonesia berkat efisiensi dan kepraktisannya, terutama untuk mobilitas harian di perkotaan yang padat. Meski bisa menembus kemacetan dan hemat biaya, berkendara motor memiliki risiko tinggi jika dilakukan tanpa kehati-hatian.

Keselamatan di jalan bukan hanya tanggung jawab pengendara, tetapi juga demi pengguna jalan lain. Karena itu, utamakan keselamatan setiap saat. Berikut tips aman berkendara motor sebagaimana dibagikan Wahana Honda:

Helm Standar SNI

Helm bukan sekadar aksesori, melainkan pelindung kepala dari cedera serius saat kecelakaan. Pastikan helm berstandar SNI (Standar Nasional Indonesia) dan selalu kaitkan tali helm dengan benar.

Perlengkapan Berkendara

Lengkapi diri dengan jaket, sarung tangan, celana panjang, dan sepatu tertutup. Perlengkapan ini membantu melindungi tubuh dari luka saat terjatuh atau terkena benda asing.

Periksa Kondisi Motor Sebelum Berangkat

Cek ban, rem, lampu, klakson, dan bahan bakar sebelum berkendara. Kondisi motor yang prima meningkatkan keamanan dan kenyamanan, terutama untuk perjalanan jauh.

 

