Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Perkembangan Infrastruktur Kendaraan Listrik: 4.186 SPKLU Terpasang hingga Juli 2025

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Sabtu, 16 Agustus 2025 |20:28 WIB
Perkembangan Infrastruktur Kendaraan Listrik: 4.186 SPKLU Terpasang hingga Juli 2025
Ilustrasi. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Infrastruktur kendaraan listrik menjadi elemen penting dalam mendukung percepatan transisi elektrifikasi di Indonesia. Hal ini tercermin dari pertumbuhan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang terus bertambah di berbagai wilayah di tanah air.

Menurut Plt. Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ida Nuryatin Finahari, hingga Juli 2025 jumlah SPKLU telah mencapai 4.186 unit yang tersebar di 2.789 lokasi. Selain itu, fasilitas Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) juga telah dibangun sebanyak 1.902 unit.

Ida menjelaskan bahwa roadmap pengembangan SPKLU telah disusun hingga tahun 2030 dengan fokus pada pemerataan distribusi, diversifikasi teknologi pengisian, serta kewajiban pembangunan fasilitas di daerah dengan tingkat kepadatan penduduk rendah.

Meski demikian, Ida menegaskan pentingnya aspek keselamatan ketenagalistrikan dalam pengembangan SPKLU, baik yang bersifat komersial, privat, maupun fasilitas swap baterai. Setiap instalasi diwajibkan memiliki Sertifikat Laik Operasi (SLO) dan memenuhi standar produk yang berlaku.

“Kami ingin pertumbuhan kendaraan listrik juga diiringi dengan jaminan keselamatan. Jangan sampai karena ingin cepat berkembang, aspek keselamatan justru terabaikan,” ujarnya.

Ia juga mengajak para pelaku usaha untuk aktif mengikuti proses sertifikasi produk dan melakukan pemeliharaan berkala. Hal ini penting mengingat SPKLU dan SPBKLU menggunakan tenaga listrik berdaya tinggi yang berpotensi membahayakan jika sistem keamanannya tidak terjaga.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/320/3182012//kementerian_esdm-qDMH_large.jpg
Kementerian ESDM Buka Suara soal BBM Baru Bobibos Buatan Anak Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/15/3181703//ilustrasi-t1Kr_large.jpg
PLN Siapkan SPKLU Bergerak Selama Libur Nataru 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/15/3180843//tol_cas_mobil_listrik-NMcF_large.jpg
Prancis Mulai Uji Coba Jalan Tol Bisa Cas Mobil Listrik Tanpa Berhenti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/11/3179840//pgn_subroto_2025-Hj8G_large.jpeg
PGN Raih Penghargaan Subroto 2025, Dukung Ketahanan dan Swasembada Energi Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/320/3177873//panas_bumi-H0Uh_large.jpeg
Kementerian ESDM Tegaskan Gunung Lawu Tak Masuk Wilayah Kerja Panas Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/15/3177385//mobil_listrik-Qx4y_large.jpg
Pencurian Kabel SPKLU Meningkat, Capai 900 Kasus
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement