Apple Intelligence Bakal Gunakan GPT-5 di iOS 26 Sebelum Akhir 2025 (Ilustrasi/the tech portal)

JAKARTA - Apple Intelligence terus mengembangkan fitur di dalamnya untuk memudahkan pengguna. Dikabarkan, iOS 26 hingga macOS Tahoe akan menggunakan GPT-5 demi menghadirkan pengalaman yang lebih menyenangkan.

1. Bakal Gunakan GPT-5 di iOS 26

Diketahui, GPT-5 telah diluncurkan OpenAI sebagai model kecerdasan buatan (AI) terbaru pada 7 Agustus 2025. Model ini sudah tersebar secara luas dan dapat diakses di aplikasi maupun laman ChatGPT.

Namun, penggunaan model AI ini masih dibatasi untuk beberapa perangkat. Integrasi ChatGPT di Apple Intelligence juga terbatas dan baru dirasakan sejumlah pengguna produk Apple, baik iPhone maupun Macbook.

Melansir berbagai sumber, Minggu (10/8/2025), fitur-fitur baru di GPT-5 mencakup beragam personalisasi (termasuk Sinis, Pendengar, Kutu Buku, dan Robot), opsi tema baru, dan Mode Suara yang ditingkatkan.

Pengguna Google juga akan segera dapat menghubungkan akun Gmail, Google Kalender, dan Google Kontak mereka langsung ke ChatGPT.

Nantinya, GPT-5 hadir dalam beberapa ukuran berbeda, termasuk model GPT-5 reguler, GPT-5 mini, dan GPT-5 nano. Model-model ini menawarkan berbagai tingkat penalaran. Semuanya tersedia untuk pengguna gratis.

Jika membayar 200 dolar AS per bulan untuk ChatGPT Pro, akan mendapatkan akses ke model pemikiran GPT-5 pro dan GPT-5 yang lebih mendalam. Meski membutuhkan waktu lebih lama untuk merespons, hasil yang didapat lebih mendalam.