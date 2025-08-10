Xiaomi Umumkan Rebranding Redmi, Tegaskan Arah dan Identitas Baru

JAKARTA – Xiaomi resmi meluncurkan rebranding Redmi secara global, setelah sebelumnya diluncurkan di China. Perubahan sederhana ini, yang mengubah teks “Redmi” menjadi “REDMI”, menandakan arah merek ini menjadi lebih berani dan tegas.

Dilansir XiaomiTime, rebranding ini menyampaikan pesan tegas dan jelas dari perusahaan: REDMI melambangkan kepercayaan diri, keandalan, dan kualitas premium—tanpa mengorbankan harga kompetitif.

Rebranding ini sudah dijalankan di India yang, mengingat pengaruh pasarnya yang besar, menjadi lokasi uji coba alami sebelum Xiaomi meluncurkan tampilan baru di seluruh dunia.

Perubahan ini diumumkan menjelang peluncuran seri Redmi Note 15 Pro yang akan datang, yang menegaskan bahwa semua perangkat dan kampanye mendatang akan mengadopsi identitas baru Redmi sejak hari pertama. Xiaomi menargetkan pengalaman merek yang kohesif dan mudah dikenali bagi konsumen di setiap negara, baik saat mereka berkunjung ke toko maupun menjelajahi media sosial.

Langkah ini lebih dari sekadar mengubah tampilan. Dengan mengangkat merek Redmi, Xiaomi mengisyaratkan ambisinya untuk naik kelas, sekaligus tetap memberikan nilai yang telah menjadikan Redmi sebagai merek unggulan selama lebih dari satu dekade. Bagi pengguna dan mitra, hal ini menjanjikan kehadiran merek yang lebih kuat dan terpadu, serta kemungkinan besar menghadirkan pengalaman produk yang lebih konsisten.

Bagi mereka yang ingin tetap menjadi yang terdepan, Xiaomi mendorong pemanfaatan perangkat seperti aplikasi MemeOS Enhancer untuk terus memberi informasi kepada pengguna tentang fitur dan rilis baru.

(Rahman Asmardika)