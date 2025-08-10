Atto 1 Jadi Jurus BYD Perkuat Pangsa Pasar Mobil Listrik?

JAKARTA - Mobil listrik BYD Atto 1 hadir melengkapi jajaran lini model brand tersebut di Indonesia. Tak hanya melengkapi, kehadirannya menyita perhatian lantaran harga jualnya mulai dari di bawah Rp200 juta.

1. BYD Atto 1

Atto 1 menjadi model terbaru BYD di Indonesia. City car tersebut meluncur pada pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025.

Dengan adanya Atto 1, kini model yang BYD tawarkan semakin beragam. Ini mulai dari sedan, SUV, hingga MPV listrik.

Selain itu, harganya juga menarik perhatian. BYD Atto 1 varian Dynamic dibanderol Rp195 juta dan varian Premium Rp235 juta. Harga tersebut berstatus on the road (OTR) Jakarta.

BYD Atto 1 (Okezone)

Dengan adanya Atto 1, BYD memberikan opsi baru dalam rentang harga jual kendaraannya. Diketahui, sebelum ada Atto 1, sejumlah mobil listrik BYD dibanderol dalam rentang harga Rp300-600 jutaan.

Harga BYD Atto 1 umumnya menjadi incaran konsumen entry level atau pembeli pertama. Namun, BYD Atto 1 disebut tak hanya menargetkan entry level.

Head of Public and Government Relations PT BYD Motor Indonesia, Luther T Panjaitan, menjelaskan target konsumen dari BYD Atto 1.

“BYD Atto 1 bukan kami siapkan untuk first car buyer, placement atau addition, tetapi kami fokus pada jenisnya, yakni city car," katanya di ICE BSD, Tangerang.

Ia menjelaskan, BYD Atto 1 difokuskan sebagai city car untuk mobilitas perkotaan sehari-hari. Hal ini lantaran banyak konsumen menggunakan mobil listrik lantaran sejumlah keuntungannya.

"Dalam perjalanan kiprah EV, penggunaannya banyak untuk orang yang melakukan pekerjaan seharian, kebutuhan ganjil genap, dan menjawab kebutuhan efisiensi, baru setelahnya kebutuhan ramah lingkungan," tuturnya.