Rapor Aion UT GIIAS 2025: EV Paling Banyak Dijajal Pengunjung, Tulang Punggung Penjualan

JAKARTA - Mobil listrik Aion UT resmi meluncur pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025. Hatchback listrik itu menyita perhatian pengunjung dan menjadi tulang punggung produsen asal China tersebut. Ini menjadi awalan positif mengarungi persaingan pasar yang kian kompetitif.

1. Aion UT GIIAS 2025

Pada GIIAS 2025, Aion UT jadi model yang kerap dihampiri pengunjung. Mereka ingin melihat lebih dekat mobil listrik GAC Aion di Indonesia tersebut.

Penyelenggara pameran memberikan gelar Most Driven Electric Vehicle kepada Aion UT. Ini menandakan Aion UT menjadi mobil listrik yang paling banyak dicoba pengunjung GIIAS 2025 lewat test drive.

Berdasarkan penghitungan GAC Indonesia, tercatat sebanyak 2.543 orang menjajal langsung performa Aion UT di area test drive.

Ramainya pengunjung yang mencoba Aion UT selaras dengan penjualannya di GIIAS 2025. GAC Indonesia mencatat penjualan Aion UT sebanyak 2.034 unit. Mayoritas penjualan berasal dari varian tertinggi, yaitu tipe Premium.

Aion UT di GIIAS 2025 (Okezone)

Jumlah ini membuat Aion UT menjadi tulang punggung GAC Indonesia selama GIIAS 2025. Total selama penyelenggaraan pameran, GAC Indonesia mendulang 3.046 surat pemesanan kendaraan (SPK).

“Hal tersebut menjadi tanda Aion UT diterima dengan sangat baik oleh masyarakat Indonesia. Berkat pencapaian ini, Aion UT secara resmi dianugerahi gelar ‘Most Driven EV’ di GIIAS 2025,” kata CEO GAC Indonesia, Andry Ciu.

"Dengan hasil yang sangat positif ini, GAC Indonesia semakin percaya diri untuk melanjutkan

komitmennya menghadirkan mobil listrik berkualitas tinggi yang ramah lingkungan dan sesuai

dengan kebutuhan masyarakat urban Indonesia,” tutur Andry Ciu.

2. Modal Bersaing

Aion UT meluncur dengan membawa sejumlah modal agar diterima di pasar. Salah satunya lewat desainnya yang futuristik dan retro. Desainer ternama Stéphane Janin dari GAC Advanced Design Center Europe menjadi sosok di balik desain hatchback listrik yang ditawarkan dalam 2 varian tersebut.

Mobil ini dilengkapi lampu utama Matrix Cube Light yang menyerupai mata burung hantu.