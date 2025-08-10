Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Kumpul Sahabat Daihatsu Cirebon, Mobil Modifikasi Curi Perhatian

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 10 Agustus 2025 |17:24 WIB
Kumpul Sahabat Daihatsu Cirebon, Mobil Modifikasi Curi Perhatian
Kumpul Sahabat Daihatsu Cirebon, Mobil Modifikasi Curi Perhatian (Okezone/Erha A Ramadhoni)
A
A
A

CIREBON - Sejumlah komunitas meramaikan Daihatsu Kumpul Sahabat Cirebon di Lapangan Arhanud 14 Pilang Raya, Minggu (10/8/2025). Deretan mobil Daihatsu modifikasi juga ikut pamer pada acara tersebut.

1. Daihatsu Kumpul Sahabat

Domestic Marketing Division Head PT Astra Daihatsu Motor, Budi Mahendra, menjelaskan acara ini tak hanya untuk pelanggan pihaknya tapi juga untuk umum.  

"Daihatsu Kumpul Sahabat adalah ajang perayaan dan silatuhrami yang tidak hanya kita peruntukkan untuk sahabat Daihatsu tetapi untuk sahabat umum, terutama untuk warga Cirebon," ujar Budi Mahendra. 

Ia berharap kegiatan ini dapat membuat pihaknya semakin dekat dengan pelanggan sekaligus memberikan ruang interaksi yang bermanfaat bagi masyarakat. 

“Bukan hanya sebagai ajang hiburan keluarga, tetapi juga sebagai wujud nyata dukungan kami dalam mendorong kegiatan sosial dan pemberdayaan UMKM di Kota Cirebon," tutur Budi. 

2. Mobil Daihatsu Modifikasi

Selain itu, sederet mobil Daihatsu modifikasi parkir di Lapangan Arhanud. Mobil modifikasi itu di antaranya Ceria. Mobil mungil itu tampil beda dengan sentuhan warna putih di sisi bodinya. Sentuhan warna senada juga terlihat dari white wall ban. Ini membuat mobil mungil itu terlihat sporty.

Daihatsu Ceria modifikasi di Kumpul Sahabat Cirebon (Okezone/Erha A Ramadhoni)
Daihatsu Ceria modifikasi di Kumpul Sahabat Cirebon (Okezone/Erha A Ramadhoni)

Mobil Daihatsu lainnya yang dimodifikasi antara lain Terios hingga Taruna. 

Selain itu, ada pula Daihatsu Zebra. MPV lawas itu eksis di tengah Kumpul Sahabat Daihatsu. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/15/3177654/giias_2025-a1Rr_large.jpg
Daihatsu Catat Penjualan Tertinggi pada September 2025, Ini Model Terlaris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/15/3176623/daihatsu_midget_x-KlkC_large.jpg
Ketika Bemo Legendaris Daihatsu Dihidupkan Kembali, Kini Bertenaga Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/15/3170986/ayla_ev-EcG0_large.jpg
Daihatsu Siapkan Ayla EV untuk First Car Buyer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/15/3170852/daihatsu_rocky-dIG7_large.jpg
Daihatsu Rocky Dapat Penyegaran, Intip Ubahannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/15/3170600/daihatsu_gran_max_blin_van_at-R4Ix_large.jpg
Daihatsu Luncurkan Gran Max Blind Van Transmisi Otomatis, Segini Harganya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/02/52/3167164/daihatsu_rocky_hybrid-HPmy_large.jpg
Ini Harga dan Spesifikasi Mobil Daihatsu Rocky Hybrid 2025
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement