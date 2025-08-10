Kumpul Sahabat Daihatsu Cirebon, Mobil Modifikasi Curi Perhatian

CIREBON - Sejumlah komunitas meramaikan Daihatsu Kumpul Sahabat Cirebon di Lapangan Arhanud 14 Pilang Raya, Minggu (10/8/2025). Deretan mobil Daihatsu modifikasi juga ikut pamer pada acara tersebut.

1. Daihatsu Kumpul Sahabat

Domestic Marketing Division Head PT Astra Daihatsu Motor, Budi Mahendra, menjelaskan acara ini tak hanya untuk pelanggan pihaknya tapi juga untuk umum.

"Daihatsu Kumpul Sahabat adalah ajang perayaan dan silatuhrami yang tidak hanya kita peruntukkan untuk sahabat Daihatsu tetapi untuk sahabat umum, terutama untuk warga Cirebon," ujar Budi Mahendra.

Ia berharap kegiatan ini dapat membuat pihaknya semakin dekat dengan pelanggan sekaligus memberikan ruang interaksi yang bermanfaat bagi masyarakat.

“Bukan hanya sebagai ajang hiburan keluarga, tetapi juga sebagai wujud nyata dukungan kami dalam mendorong kegiatan sosial dan pemberdayaan UMKM di Kota Cirebon," tutur Budi.

2. Mobil Daihatsu Modifikasi

Selain itu, sederet mobil Daihatsu modifikasi parkir di Lapangan Arhanud. Mobil modifikasi itu di antaranya Ceria. Mobil mungil itu tampil beda dengan sentuhan warna putih di sisi bodinya. Sentuhan warna senada juga terlihat dari white wall ban. Ini membuat mobil mungil itu terlihat sporty.

Daihatsu Ceria modifikasi di Kumpul Sahabat Cirebon (Okezone/Erha A Ramadhoni)

Mobil Daihatsu lainnya yang dimodifikasi antara lain Terios hingga Taruna.

Selain itu, ada pula Daihatsu Zebra. MPV lawas itu eksis di tengah Kumpul Sahabat Daihatsu.