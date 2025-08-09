Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Toyota Yaris Cross Diuji Tabrak, Ini Hasilnya

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 10 Agustus 2025 |06:05 WIB
Toyota Yaris Cross Diuji Tabrak, Ini Hasilnya
Toyota Yaris Cross Diuji Tabrak, Ini Hasilnya (Dok TAM)
A
A
A

JAKARTAToyota Yaris Cross menjalani uji tabrak ASEAN NCAP (New Car Assessment Program for Southeast Asian Countries). Dari hasil tes tersebut, meraih rating tertinggi bintang-5.

1. Uji Tabrak

Marketing Director PT Toyota Astra Motor (TAM), Jap Ernando Demily, pihaknya mengungkapkan terima kasih atas rating tersebut. 

"Penilaian yang kredibel ini sejalan dengan komitmen Toyota global dalam menghadirkan solusi mobilitas yang aman bagi semua orang. Semoga ke depannya akan lebih banyak pelanggan dapat merasakan mobilitas yang aman dan andal bersama ever-better cars Toyota,” tutur Jap Ernando Demily, dalam keterangannya. 

Toyota Yaris Cross diuji ASEAN NCAP menggunakan protokol terkini 2021–2025 dalam 4 kategori pengujian. Yaris Cross mencatatkan 36,36 poin pada kategori Adult Occupant Protection (AOP), 17,32 poin untuk kategori Child Occupant Protection (COP), 16,89 poin pada kategori Safety Assist (SAT) dan 12,12 poin untuk kategori Motorcyclist Safety (MS).

ASEAN NCAP menilai mobil ini memberikan perlindungan yang baik bagi penumpang yang duduk di dalam kendaraan pada berbagai metode pengetesan. 

Toyota juga menghadirkan berbagai fitur keamanan aktif dan pasif pada Yaris Cross.

Fitur tersebut seperti 6-airbags, rem ABS+EBD+BA, Parking Sensor, Emergency Stop Signal, Hill Start Assist (HSA), Vehicle Stability Control (VSC), Rear Cross Traffic Alert (RCTA), Blind Spot Monitor (BSM). Selain itu, Yaris Cross dilengkapi Electric Parking Brake (EPB) with Auto Brake Hold. 

2. Toyota Safety Sense 

Toyota Safety Sense (TSS) bertujuan membantu pengemudi agar dapat berkendara dengan aman dan nyaman di segala kondisi jalan. Pada saat yang sama, fitur ini membantu mengurangi potensi kerusakan mobil serta cedera parah pada penumpang dan pengguna jalan lainnya jika kecelakaan tidak dapat dihindari.

 

