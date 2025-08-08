Tanpa Cloud, Aplikasi Edit Foto Berbasis AI Meluncur di Indonesia

JAKARTA - Pencinta fotografi menginginkan hasil foto yang lebih baik. Salah satu caranya adalah menggunakan aplikasi edit foto untuk memberikan warna lebih tajam. Penggunaan yang mudah juga sangat diperlukan untuk mempersingkat waktu pengeditan.

1. Aplikasi Edit Foto

Kondisi ini membuat banyak pengembang menghadirkan aplikasi edit foto untuk menunjang kebutuhan masyarakat atau fotografer. Salah satunya Radiant Imaging Labs yang meluncurkan aplikasi edit foto bernama Radiant Photo.

Radiant Photo merupakan perangkat lunak penyuntingan foto berbasis AI (kecerdasan buatan) yang mampu mendeteksi jenis adegan dalam foto secara cerdas, memberikan hasil cepat, akurat, dan profesional.

CEO Radiant Imaging Labs, Elia Locardi mengatakan, aplikasi itu dirancang untuk fotografer di semua level. Perangkat lunak tersebut dapat mempercepat alur kerja fotografer atas proses penyuntingan.

"Fotografer layak mendapatkan alat yang tidak hanya memenuhi standar, tetapi justru menaikkan standar itu. Ini bukan sekadar software, tapi alat bantu yang memberdayakan fotografer dan kreator untuk menciptakan karya terbaik mereka tanpa kompromi," kata Elia Locardi di Jakarta, Kamis (7/8/2024).

Radiant Photo 2 memang menggunakan teknologi AI, tapi tidak memanfaatkan Generative AI. Fokusnya menyempurnakan piksel yang sudah ada, bukan menciptakan piksel baru. Semua penyuntingan dilakukan secara lokal di perangkat pengguna, tanpa memindahkan data pribadi ke cloud maupun server.

Otomatis mengenali jenis adegan seperti lanskap, potret, hewan peliharaan, hingga burung, dan langsung memberikan pengaturan editing awal yang sesuai. Ini termasuk potret (deteksi warna kulit, koreksi warna cerdas), lanskap (air terjun, golden hour), hewan peliharaan, dan burung (dengan 94 jenis adegan burung yang dikenali otomatis).