Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Xiaomi Luncurkan Mesin Cuci Pintar, Segini Harganya

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 08 Agustus 2025 |11:55 WIB
Xiaomi Luncurkan Mesin Cuci Pintar, Segini Harganya
Xiaomi Luncurkan Mesin Cuci Pintar, Segini Harganya (Ilustrasi/Rahman Asmardika)
A
A
A

JAKARTAXiaomi meluncurkan mesin cuci pintar 2 in 1 Mijia Front Load Washer Dryer 10,5 kg. Mesin cuci itu dibanderol mulai dari Rp4 jutaan. 

1. Mesin Cuci Pintar Xiaomi

Mijia Front Load Washer Dryer 10,5kg menggabungkan fungsi mencuci dan mengeringkan dalam satu perangkat. Mijia memiliki kapasitas besar dan dibekali teknologi pintar. Ini memungkinkan pencucian lebih banyak pakaian sekaligus lebih cepat, efisien, dan praktis.

"Mijia Front Load Washer Dryer 10,5 kg kami hadirkan untuk memberikan kemudahan mencuci yang benar-benar effortless, hemat waktu dan tenaga, namun hasilnya tetap optimal," ujar Marketing Director Xiaomi Indonesia, Andi Renreng, saat peluncuran, Kamis (7/8/2025). 

Mijia Front Load Washer Dryer memiliki kapasitas besar 10,5 kg untuk mencuci dan 7 kg untuk mengeringkan. Mesin ini mampu mencuci hingga 50 potong pakaian dalam satu kali siklus cuci.

Mesin cuci ini dibekali fitur Steam Wash untuk membunuh bakteri, kuman, dan virus, serta 100% bebas tungau. Fitur ini juga efektif untuk membersihkan seprai, handuk, dan kain tebal.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/04/57/3152604/redmi_pad_2-W5ir_large.jpg
Xiaomi Luncurkan Redmi Pad 2 Dibanderol Nyaris Rp2 Juta, Intip Spesifikasinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/25/57/3141825/xiaomi_redmi_13x-WPfT_large.jpg
Xiaomi Redmi 13x Meluncur Dibanderol Rp1 Jutaan, Intip Spesifikasinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/03/57/3135912/xiaomi-mvGs_large.jpg
Xiaomi Geser Huawei Jadi Smartphone Paling Laris di China, Apple Melorot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/25/57/3133730/xiaomi-ZcPF_large.jpg
Xiaomi Diduga Tuntut Karyawan Bekerja hingga Hampir 12 Jam, Cuti Bisa Kena Penalti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/57/2972915/mulai-dirilis-bertahap-ini-cara-cek-pembaruan-hyperos-pada-hp-xiaomi-anda-LEAIIFIfhR.jpg
Mulai Dirilis Bertahap, Ini Cara Cek Pembaruan HyperOS pada HP Xiaomi Anda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/18/57/2971961/dirilis-minggu-depan-tampang-xiaomi-14-ultra-akhirnya-diungkap-ke-publik-8tXrNoul4S.jpg
Dirilis Minggu Depan, Tampang Xiaomi 14 Ultra Akhirnya Diungkap ke Publik
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement