Xiaomi Luncurkan Mesin Cuci Pintar, Segini Harganya

JAKARTA – Xiaomi meluncurkan mesin cuci pintar 2 in 1 Mijia Front Load Washer Dryer 10,5 kg. Mesin cuci itu dibanderol mulai dari Rp4 jutaan.

1. Mesin Cuci Pintar Xiaomi

Mijia Front Load Washer Dryer 10,5kg menggabungkan fungsi mencuci dan mengeringkan dalam satu perangkat. Mijia memiliki kapasitas besar dan dibekali teknologi pintar. Ini memungkinkan pencucian lebih banyak pakaian sekaligus lebih cepat, efisien, dan praktis.

"Mijia Front Load Washer Dryer 10,5 kg kami hadirkan untuk memberikan kemudahan mencuci yang benar-benar effortless, hemat waktu dan tenaga, namun hasilnya tetap optimal," ujar Marketing Director Xiaomi Indonesia, Andi Renreng, saat peluncuran, Kamis (7/8/2025).

Mijia Front Load Washer Dryer memiliki kapasitas besar 10,5 kg untuk mencuci dan 7 kg untuk mengeringkan. Mesin ini mampu mencuci hingga 50 potong pakaian dalam satu kali siklus cuci.

Mesin cuci ini dibekali fitur Steam Wash untuk membunuh bakteri, kuman, dan virus, serta 100% bebas tungau. Fitur ini juga efektif untuk membersihkan seprai, handuk, dan kain tebal.