HOME OTOTEKNO TECHNO

5 Cara Melihat Siapa yang Stalking IG Kita

Ahmad Ilham Fahlevi , Jurnalis-Kamis, 07 Agustus 2025 |15:31 WIB
5 Cara Melihat Siapa yang Stalking IG Kita
Instagram (Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Kemajuan teknologi membuat aplikasi memiliki settingan privasi masing-masing, termasuk Instagram. Beberapa fitur privasi Instagram sudah sangat mumpuni tapi memang Instagram secara resmi tidak menyediakan fitur untuk mengetahui siapa saja yang mengunjungi profil kita. Namun, banyak pengguna tetap penasaran dengan stalker mereka di Instagram.

Banyak pengguna menggunakan berbagai cara untuk melihat stalker atau akun yang melihat mereka melalui berbagai cara, baik langsung di Instagram maupun lewat aplikasi atau situs pihak ketiga. Berikut 5 cara melihat siapa yang stalking Instagram kita, sebagaimana dihimpun pada Kamis (7/8/2025):

1. Tinjau Interaksi di Profil (Like, Komentar, followers)

Metode termudah dan cepat untuk mengetahui stalker kita adalah dengan memeriksa orang-orang yang sering menyukai atau mengomentari postingan maupun story. Kadang-kadang ada akun kosong yang kerap berinteraksi, kemungkinan itu adalah orang dari salah satu followers.

2. Manfaatkan Akun Profesional (Bisnis/Kreator) + Insight

Dengan mengubah akun menjadi akun bisnis atau kreator, kamu dapat menggunakan fitur Insight yang menampilkan kunjungan profil menurut demografi, walaupun tidak terfokus pada satu akun tertentu.

3. Manfaatkan Situs Pengecek Daring (Daring Checker)

Beberapa platform seperti JNCK Media (Check Stalkers) atau Tools Reversery mengaku mampu mendeteksi stalker dengan cara memasukkan username IG dan captcha. Akan tetapi, keakuratan dan keselamatan data harus menjadi fokus utama. Jadi harus perhatikan dengan teliti sebelum menggunakannya.

 

Halaman:
1 2
      
