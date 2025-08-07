Lenovo Hadirkan Laptop, PC Desktop, Monitor Terbaru dalam Ekosistem Gaming Legion

JAKARTA – Lenovo resmi meluncurkan produk terbaru dari lini Lenovo Legion Indonesia pada 6 Agustus 2025. Peluncuran ini menandai kehadiran sejumlah perangkat gaming high-end, meliputi Laptop Legion, Laptop Legion Pro dengan prosesor Intel® Core™ Ultra HX Seri 2, desktop Lenovo Legion Tower, hingga Legion Monitor.

Inovasi yang dihadirkan Lenovo Legion terbaru ini menawarkan performa tinggi, kemampuan overclocking dengan sistem pendingin Legion ColdFront, layar OLED yang menawan, serta keyboard Legion TrueStrike yang presisi dan responsif.

Berikut adalah beberapa produk unggulan Lenovo Legion:

Lenovo Legion Pro Series

1. Lenovo Legion Pro 7i

Laptop gaming satu ini menggunakan prosesor Intel® Core™ Ultra 9 275HX dan GPU hingga NVIDIA® GeForce RTX™ 5090. Fokus utama pada efisiensi daya serta pengurangan panas berkat sistem pendingin Legion ColdFront terbaru. Prosesor Intel terbaru mengusung arsitektur hibrida canggih dengan total 24 core (8 core performa tinggi dan 16 core efisiensi), memungkinkan bermain game AAA dengan latensi rendah, rendering video, simulasi 3D, dan encoding real-time, sekaligus tetap hemat daya.

Lenovo Legion Pro 7i dilengkapi sistem pendingin Legion ColdFront Vapor Chamber dan Hyper Chamber, memanfaatkan kipas turbocharged serta pipa panas tembaga 3D besar. Dengan arsitektur sistem pendingin canggih ini, Lenovo Legion Pro mampu melakukan overclocking ekstrem pada perangkat dengan prosesor Intel Core Ultra (HX-SKU).

Keyboard Legion TrueStrike hadir dengan pencahayaan RGB per tombol yang dapat diatur secara individual dan travel key presisi 1,5mm. Layarnya berukuran 16 inci PureSight WQXGA OLED 16:10, refresh rate hingga 240Hz, kecerahan 500 nits, serta waktu respons <0,5ms. Laptop ini, generasi ke-10, mendukung Thermal Design Power (TDP) hingga 250W.