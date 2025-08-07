Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Lenovo Hadirkan Laptop, PC Desktop, Monitor Terbaru dalam Ekosistem Gaming Legion

Jovita Sheria Dennies , Jurnalis-Kamis, 07 Agustus 2025 |10:34 WIB
Lenovo Hadirkan Laptop, PC Desktop, Monitor Terbaru dalam Ekosistem Gaming Legion
Lenovo meluncurkan lini Lenovo Legion terbaru dalam ekosistem gamingnya.
A
A
A

JAKARTA Lenovo resmi meluncurkan produk terbaru dari lini Lenovo Legion Indonesia pada 6 Agustus 2025. Peluncuran ini menandai kehadiran sejumlah perangkat gaming high-end, meliputi Laptop Legion, Laptop Legion Pro dengan prosesor Intel® Core™ Ultra HX Seri 2, desktop Lenovo Legion Tower, hingga Legion Monitor.

Inovasi yang dihadirkan Lenovo Legion terbaru ini menawarkan performa tinggi, kemampuan overclocking dengan sistem pendingin Legion ColdFront, layar OLED yang menawan, serta keyboard Legion TrueStrike yang presisi dan responsif.

Berikut adalah beberapa produk unggulan Lenovo Legion:

Lenovo Legion Pro Series

1. Lenovo Legion Pro 7i

Laptop gaming satu ini menggunakan prosesor Intel® Core™ Ultra 9 275HX dan GPU hingga NVIDIA® GeForce RTX™ 5090. Fokus utama pada efisiensi daya serta pengurangan panas berkat sistem pendingin Legion ColdFront terbaru. Prosesor Intel terbaru mengusung arsitektur hibrida canggih dengan total 24 core (8 core performa tinggi dan 16 core efisiensi), memungkinkan bermain game AAA dengan latensi rendah, rendering video, simulasi 3D, dan encoding real-time, sekaligus tetap hemat daya.

Lenovo Legion Pro 7i dilengkapi sistem pendingin Legion ColdFront Vapor Chamber dan Hyper Chamber, memanfaatkan kipas turbocharged serta pipa panas tembaga 3D besar. Dengan arsitektur sistem pendingin canggih ini, Lenovo Legion Pro mampu melakukan overclocking ekstrem pada perangkat dengan prosesor Intel Core Ultra (HX-SKU).

Keyboard Legion TrueStrike hadir dengan pencahayaan RGB per tombol yang dapat diatur secara individual dan travel key presisi 1,5mm. Layarnya berukuran 16 inci PureSight WQXGA OLED 16:10, refresh rate hingga 240Hz, kecerahan 500 nits, serta waktu respons <0,5ms. Laptop ini, generasi ke-10, mendukung Thermal Design Power (TDP) hingga 250W.

 

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/16/3178705//lenovo_legion_go_2-l5d8_large.png
Lenovo Legion Go 2 Resmi Hadir di Indonesia, Cek Spesifikasi dan Harganya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/16/3174406//lenovo_legion_pro_5i-qQDH_large.jpg
Lenovo Legion Pro 5i dan Legion 5i dengan Coldfront Hyper Meluncur di Indonesia, Cek Spesifikasinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/16/3172721//lenovo_resmi_meluncurkan_legion_tab_gen_3_di_indonesia-fl47_large.jpg
Legion Tab 3 Resmi Diluncurkan, Tablet Gaming Pertama Lenovo di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/16/3168157//lenovo_legion_go_2-3cW9_large.jpg
Lenovo Legion Go 2 Diluncurkan dengan Prosesor Lebih Kencang dan Baterai Lebih Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/57/3159779//ilustrasi-eH8g_large.jpg
4 Rekomendasi Laptop Harga Rp 7 Jutaan dengan Performa Kencang dan Fitur Modern
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/57/3151525//lenovo_meluncurkan_lini_copilot_pc_dengan_amd_ryzen_ai_300_series-PRTd_large.jpeg
Lenovo Perkenalkan Copilot+ PC dengan AMD Ryzen AI 300 Series, Cek Spesifikasi dan Fiturnya
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement