HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Viral Rombongan Moge Terobos Jalur TransJakarta, Polisi Pastikan Kena Tilang Elektronik

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Kamis, 07 Agustus 2025 |10:49 WIB
Viral Rombongan Moge Terobos Jalur TransJakarta, Polisi Pastikan Kena Tilang Elektronik
Viral Rombongan Moge Terobos Jalur TransJakarta, Polisi Pastikan Kena Tilang Elektronik (Instagram)
JAKARTA - Viral di media sosial rombongan moge (motor gede) yang dengan santainya melalui jalur TransJakarta di kawasan Jakarta Barat. Hal ini membuat warganet geram karena rombongan tersebut tidak menaati aturan lalu lintas.

1. Viral Moge Terobos Jalur TransJakarta

Polisi menanggapi video viral tersebut. Polisi memastikan semua pengguna jalan bisa dikenakan sanksi tilang tanpa melihat status sosial mereka.

Hal tersebut dikonfirmasi melalui unggahan di akun Instagram TMC Polda Metro Jaya. Disebutkan, seluruh pengendara moge itu telah mendapatkan sanksi melalui tilang elektronik atau ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement).

"Video viral rombongan motor gede yang melintas di jalur busway pada Minggu, 3 Agustus 2025, telah ditindaklanjuti. Seluruh pengendara dalam video tersebut sudah diproses melalui sistem E-TLE yang bekerja secara adil dan transparan," bunyi keterangan unggahan TMC Polda Metro Jaya, Kamis (7/8/2025).

Salah satu hal yang membuat warganet geram adalah rombongan moge tersebut melaju dengan kecepatan tinggi. Hal tersebut menimbulkan risiko kecelakaan lalu lintas yang dapat merugikan pengguna jalan lainnya.

"Aturan di jalan berlaku untuk semua baik motor kecil, mobil pribadi, angkutan umum, hingga moge. Kami mengajak seluruh masyarakat dan komunitas kendaraan bermotor untuk ikut membangun budaya tertib berlalu lintas. Karena rasa aman dan nyaman di jalan tercipta kalau kita semua saling peduli," lanjut keterangan TMC Polda Metro Jaya.

 

