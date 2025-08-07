Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Usai Toyota Alphard dan Yaris, Tahun Ini Giliran Veloz Hybrid Meluncur?

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Kamis, 07 Agustus 2025 |18:53 WIB
Usai Toyota Alphard dan Yaris, Tahun Ini Giliran Veloz Hybrid Meluncur?
Usai Toyota Alphard dan Yaris, Tahun Ini Giliran Veloz Hybrid Meluncur?
JAKARTA - PT Toyota Astra Motor (TAM) bakal meluncurkan mobil hybrid terbaru yang bakal menjangkau lebih banyak konsumen. Hal ini menjadi sinyal kehadiran Veloz Hybrid di Indonesia semakin kuat karena dinilai akan memiliki harga terjangkau.

1. Toyota Veloz Hybrid

Diketahui, kehadiran Veloz Hybrid memang telah dinantikan sejak tahun lalu. Itu karena saat ini Toyota belum juga menghadirkan mobil hybrid dengan harga terjangkau yang dapat menjaring lebih banyak kelas.

"Model hybrid kita itu kan dimulai dari Alphard, kemudian ada Zenix dan Yaris. Nah tunggu tanggal mainnya kita akan hadirkan mobil hybrid yang bisa menjangkau khalayak lebih luas," kata Direktur Pemasaran PT TAM, Jap Ernando Demily di ICE BSD City, Tangerang, dikutip pada Kamis (7/8/2025).

Namun, Ernando tidak memberikan bocoran terkait produk tersebut. Begitu pula dengan waktu peluncurannya.

Namun, banyak yang memprediksi itu adalah Veloz Hybrid dan akan meluncur dalam waktu dekat.

Saat ini, sejumlah produsen telah meluncurkan mobil hybrid dengan harga lebih terjangkau. Misalnya Daihatsu Rocky Hybrid yang meluncur di GIIAS 2024 dengan harga di bawah Rp300 juta, dan Chery Tiggo Cross CSH dengan banderol Rp200 jutaan.

 

